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Etiyopya Başbakanı Ahmed ara buluculuk için Sudan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanı Ahmed ara buluculuk için Sudan'da

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed, iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahalesi sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Sudan'a gitti.

Başbakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başbakan Abiy Ahmed ve beraberindeki heyet, taraflar arasında görüşmeler yapmak üzere bu sabah Hartum'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

Sudan güvenlik güçleri, geçen pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde bulunan göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi şimdiye kadar 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Arabuculuk ziyareti Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Sudan

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