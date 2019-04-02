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ETİYOPYA HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AWEL'DEN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

*Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Busera Awel, Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağının düşmesi  sonucu meydana gelen kazaya ilişkin "Süren bir soruşturma var, bunun sonucunu bekleyeceğiz" dedi.  *Etiyopya Havayolları, Addis Ababa-İstanbul arasında karşılıklı tarifeli seferlere başladı.  *Addis Ababa ile İstanbul arasında haftada üç kez karşılıklı sefer yapılacak.

*Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Busera Awel, Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin "Süren bir soruşturma var, bunun sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

*Etiyopya Havayolları, Addis Ababa-İstanbul arasında karşılıklı tarifeli seferlere başladı.

*Addis Ababa ile İstanbul arasında haftada üç kez karşılıklı sefer yapılacak.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Etiyopya Havayolları, Addis Ababa ile İstanbul arasında tarifeli seferleri başlatarak, iki ülke arasında hava köprüsünü kurdu. İlk seferin ardından İstanbul'da konuşan Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Busera Awel, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bir soru üzerine açıklama yaptı. Awel, "Şu anda 380'nin üstünde 'Boeing Max' uçağı uçmuyor. Uçuşları durdurulmuş durumda. Bunun hakkında çok daha fazla yorum yapmak istemiyoruz. Süren bir soruşturma var, bunun sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

Etiyopya Havayolları'nın, Addis Ababa-İstanbul tarifeli seferlerine başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı TAV Airport Hotel'de basın toplantısı düzenlendi. Sabah saatlerindeki gerçekleşen ilk seferin ardınan düzenlenen toplantıya, Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Awel ile davetliler katıldı. Awel, burada yaptığı konuşmada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ile İstanbul arasındaki tarifeli seferlerin haftada üç kez karşılıklı yapılacağını, daha sonra günlük uçuşlara da başlamayı düşündüklerini söyledi.

"BİZİM İÇİN KAZAN KAZAN İLİŞKİSİNE DÖNÜŞEBİLİR"
THY ile Etiyopya Havayolları'nın Star Alliance üyesi olduklarına dikkati çeken Awel, "THY ile beraber çalışarak, bu iki hat arasında uçuşları artırmaya çalışacağız. THY ile aynı hatlara hizmet verdiğimiz için rakibimiz ama biz rakip kelimesini kullanmak istemiyoruz. Hem iş birliği yapıp hem de birbirimize rekabet edebiliriz. Fakat rekabet bizim için birbirimize zarar vermek demek değildir. Biz Avrupa'da 19 noktaya uçuyoruz. THY de Afrika'da 40'ın üstünde destinasyona uçuyor. THY bazı noktalara haftada 3 defa uçuyor. Biz de Afrika'daki bazı destinasyonlara haftada birkaç defa uçuyoruz. Birbirimizle kod paylaşımı anlaşması yaparak, bu hatlara verdiğimizi servisleri artırabiliriz. Bu bizim için 'kazan kazan' ilişkisine dönüşebilir" diye konuştu.

ETİYOPYA HAVAYOLLARI FİLOSUNDAKİ B737-8 MAX TİPİ UÇAĞIN KAZASI
Awel, Etiyopya Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmesine sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda 380'nin üstünde 'Boeing Max' uçağı uçmuyor. Uçuşları durdurulmuş durumda. Bunun hakkında çok daha fazla yorum yapmak istemiyoruz. Süren bir soruşturma var. Bunun sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Basın toplantısı
-Busera Awel'in konuşması
-Soruları yanıtlaması
-Kurdela ve pasta kesimi
-Genel ve detaylar

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