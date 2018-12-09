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Etiyopya: Otomobilsiz günde binlerce kişi yürüdü

09.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

Etiyopya'da, ülke genelindeki şehirlerde yaşayan binlerce kişi, Otomobilsiz Gün'de yürüyüp, egzersiz yaptı. Başkent Addis Ababa'da başlıca yollar trafiğe kapatılırken, yürüyüşe Sağlık Bakanı Amir Aman öncülük etti. Bundan sonra ülkede, her ayın son Pazar günü Otomobilsiz gün olacak.

Etiyopya: Otomobilsiz günde binlerce kişi yürüdü

Etiyopya'da, ülke genelindeki şehirlerde yaşayan binlerce kişi, Otomobilsiz Gün'de yürüyüp, egzersiz yaptı.

Başkent Addis Ababa'da başlıca yollar trafiğe kapatılırken, yürüyüşe Sağlık Bakanı Amir Aman öncülük etti.

Etiyopya'daki ilk Otomobilsiz Gün etkinliği, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve normalde genelde tıkalı olan yollardaki çevre kirliliğini azaltmak için yapıldı.

Yürüyen ve egzersiz yapanlara bedava sağlık kontrollerinin yapıldığı çadırlar da kuruldu.

BBC'nin Addis Ababa'daki muhabiri Amensisa Negera, Etiyopya'da kentlerde yaşayanların genelde pek egzersiz yapmadığını söylüyor.

Negera, Bakan Amir Aman'ın bu durumu değiştirmeye çalıştığını ve ve her ayın son Pazar gününün Otomobilsiz Gün olcağını da ekliyor.

Amir Aman yedi kentte yapılan etkinliğin başarılı olduğunu söyledi ve "Bu etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Birlikte yürürsek ışıldarız ve sağlıklı bir Etiyopya inşa ederiz." dedi.

Büyük yürüyüş için yollar geçici olarak kapatıldı.

Etiyopya'daki ilk Otomobilsiz Gün etkinliği yapıldı.

Hem yaşlı hem de gençler etkinlikte yer aldı.

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