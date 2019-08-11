Etiyopya'da Kurban Bayramı

HADİYA (AA) - Etiyopya'nın Hadiya bölgesindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı coşkusu yaşıyor.

Etiyopyalı Müslümanların yoğun yaşadığı Hadiya bölgesinde cemaat, bayram namazı kıldı. Türkiye'den bayram dolayısıyla bölgeye gelen yardım kuruluşu gönüllüleri de namazda saf tuttu.

Dua edilmesinin ardından, cemaat birbiriyle ve gönüllülerle bayramlaştı. Gönüllüler, Etiyopyalı Müslümanlara şeker dağıttı.

Cansuyu Derneği Genel Başkan Danışmanı İsmail Mansur Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya Müslümanları ile kucaklaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'den aldıkları kurban emanetlerini Etiyopyalı Müslümanlara ulaştıracaklarını belirten Özdemir, "Bu bayramlar ümmet buluşması için en kıymetli zamanlar. Türkiye'den geldiğimizi duyan bölge halkı, en uzak köylerden bizleri ziyarete geliyor. Türkiye'ye büyük ilgi var. Türk sivil toplum kuruluşları, bölgede çok önemli bir etki oluşturdu." diye konuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Etiyopya Kurban Koordinatörü Mehmet Gündüz, vakıf olarak bu yıl 90 ülkede kurban çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Gündüz, Etiyopya için bağışlanan kurbanları keserek, etlerini ihtiyaç sahiplerine, özellikle de yetimlere ulaştıracaklarını kaydetti.

Hasene Derneği Etiyopya Koordinatörü Ayhan Koşmaz da Türkiye'den birçok yardım kuruluşuyla bu ülkede bir araya gelmekten gurur duyduklarını belirtti.

