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Etiyopya'daki uçak kazasında ölen BM çalışanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 21:02 | Son Güncelleme

Etiyopya'daki uçak kazasında ölen BM çalışanları anıldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da 10 Mart'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 21 kişi için anma töreni düzenlendi.

Başkent Addis Ababa'daki Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonunda (UNECA) düzenlenen anma törenine BM çalışanları, dini liderler ve çok sayıda kişi katıldı.

UNECA Genel Sekreteri Vera Songwe, burada yaptığı konuşmada, uçak kazası kurbanlarının anısına BM ailesinin bir araya geldiğini belirtti.

Songwe, "BM, trajik kazadan bu yana kurbanların aileleri için gerekli kaynakların temin edilmesi ve danışmanlık için Etiyopya Hava Yolları ile yakın çalışıyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

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