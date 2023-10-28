Etrafı açık tuvaletler çok konuşuldu! Sokağın ortasındaki seyyar tuvaletler yorum yağmuruna tutuldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir sokak ortasına yerleştirilen seyyar tuvaletler gündem oldu. Özellikler erkekler için kurulan pisuvar şeklindeki tuvaletler büyük ilgi görüyor. Festival, konser vb. kalabalık alanlarda hem çevrenin kirlenmesini önlemek hem de kişilerin ihtiyacını karşılamak için seyyar tuvaletler tercih ediliyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken seyyar tuvalet fikri hem olumlu hem de olumsuz yorumlar topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun hijyenik olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok mantıklı buluyorum" yorumunu ekledi.