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    4. Etrafı açık tuvaletler çok konuşuldu! Sokağın ortasındaki seyyar tuvaletler yorum yağmuruna tutuldu

    Etrafı açık tuvaletler çok konuşuldu! Sokağın ortasındaki seyyar tuvaletler yorum yağmuruna tutuldu

    28.10.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir sokakta çekilen görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde sokak ortasına yerleştirilen seyyar tuvaletler yer aldı. Etrafı açık olan tuvaletler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir sokak ortasına yerleştirilen seyyar tuvaletler gündem oldu. Özellikler erkekler için kurulan pisuvar şeklindeki tuvaletler büyük ilgi görüyor. Festival, konser vb. kalabalık alanlarda hem çevrenin kirlenmesini önlemek hem de kişilerin ihtiyacını karşılamak için seyyar tuvaletler tercih ediliyor.

    SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken seyyar tuvalet fikri hem olumlu hem de olumsuz yorumlar topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun hijyenik olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok mantıklı buluyorum" yorumunu ekledi.

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    Hollanda Amsterdam tuvalet

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