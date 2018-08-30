Eugen Doga, Atatürk’e bestelediği eserini seslendirdi

ANKARA, (DHA)- YENİMAHALLE Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde dünyaca ünlü besteci Eugen Doga, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eserini ilk kez seslendirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konseri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi. Milletvekilleri ve STK temsilcilerinin ilgi gösterdiği konsere, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Hindistan ile Romanya büyükelçileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da eşlik ettiği konserde Doga’nın eserlerinin yanı sıra Atatürk görüntüleri eşliğinde ilk kez çalınan ‘Atatürk’e Saygı’ bestesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sergilenen eser, konser boyunca üç kez dinlendi.

‘30 AĞUSTOS TÜRK ULUSUNUN YENİDEN DİRİLİŞİDİR’

Moldova Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 140’ıncı yılının da kutlandığı gecede konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 30 Ağustos’un Türk ulusu için büyük bir önem taşıdığını söyledi. Başkan Yaşar, “30 Ağustos, Türklerin Anadolu’yu yeniden ele geçirdiği tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde amansız bir ölüm-kalım savaşıdır. Bu savaşlarda cephede ve cephe gerisinde 137 bin şehit verdik. Bu eşsiz zaferlerin temelinde, imkânsızlıklar içerisinde bulunan milletin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakârlığı ve Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının dehaları ve yurtseverlikleri vardır” dedi.

‘DÜNYANIN ATATÜRK GİBİ LİDERLERE ÇOK İHTİYACI VAR’

Yaşar, konuşmasının ardından Doga’ya, Moldova Büyükelçisi Costin Gorea’ya ve Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu’ya teşekkür plaketi takdim etti. Eugen Doga da vatandaşlara Türkçe seslenerek, ‘Selamlar Türkiye. Bayramınız kutlu olsun’ dedi. Doga, “Atatürk’ün o özel kişiliğinden ilham alarak beste yapmak beni çok duygulandırdı. İnanın dünyanın Atatürk gibi liderlere çok ihtiyacı var. Hepinizin Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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