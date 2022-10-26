Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Göğüs ucunu saklamadı

Kalıplaşan güzellik algılarına meydan okuduğunu söyleyen Barbie Ferreira, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dünyanın dört bir yanından yorum yağmuruna tutuluyor.

Son paylaşımında yırtık bir transparan elbise tercih eden Ferreira, göğüslerinin görünmesini umursamadı.

Brezilya kökenli bir ailenin kızı olan Barbie Ferreira, New York'da dünyaya geldi.

Aşçı annesi tarafından büyütülen yıldız, sanat kariyerine model olarak başladı.

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan genç oyuncu, esas ününü Euphoria dizisiyle elde etti.

Birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Euphoria'nın 3. sezonunda yer almayacağını duyuran Barbie Ferreira, sevenlerini üzmüştü.

Barbie Ferreira, psikolojik gerilim filmi House of Spoils ile ekranlara geri döndü.

98 kilo olan Barbie Ferreira, büyük beden akımının temsilcilerinden.

Kiloları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan güzel oyuncuya çok sayıda övgü dolu yorum da geliyor.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı ateşli paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.



