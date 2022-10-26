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  4. Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Göğüs ucunu saklamadı

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Göğüs ucunu saklamadı

26.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix yapımı Euphoria dizisinde hayat verdiği 'Cat' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Barbie Ferreira, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Ferreira, göğüs ucunun görünmesini umursamadı.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Göğüs ucunu saklamadı

Kalıplaşan güzellik algılarına meydan okuduğunu söyleyen Barbie Ferreira, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dünyanın dört bir yanından yorum yağmuruna tutuluyor.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! göğüs ucunu saklamadı

Son paylaşımında yırtık bir transparan elbise tercih eden Ferreira, göğüslerinin görünmesini umursamadı.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! göğüs ucunu saklamadı

Brezilya kökenli bir ailenin kızı olan Barbie Ferreira, New York'da dünyaya geldi.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Aşçı annesi tarafından büyütülen yıldız, sanat kariyerine model olarak başladı.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan genç oyuncu, esas ününü Euphoria dizisiyle elde etti.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Euphoria'nın 3. sezonunda yer almayacağını duyuran Barbie Ferreira, sevenlerini üzmüştü.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Barbie Ferreira, psikolojik gerilim filmi House of Spoils ile ekranlara geri döndü.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

98 kilo olan Barbie Ferreira, büyük beden akımının temsilcilerinden.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Kiloları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan güzel oyuncuya çok sayıda övgü dolu yorum da geliyor.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Duru güzelliğiyle dikkat çeken yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı ateşli paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı

Euphoria'nın balık etli yıldızı Barbie Ferreira iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı! Göğüs ucunu saklamadı


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