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EURO 2020 heyecanı başlıyor! | Google’dan EURO 2020 için Doodle!

11.06.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı, 11 Haziran Cuma günü İtalya ve Türkiye açılış maçıyla başlıyor! Bu heyecana ortak olan Google, EURO 2020 macerasını doodle’ına taşıdı. Google Doodle, gündeme göre farklı şekillerde görsellerle kullanıcılarını karşılayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Milyonlarca futbol severin heyecanını paylaşan Google, EURO 2020’yi doodle kapağına taşıdı.

EURO 2020 heyecanı başlıyor! | Google’dan EURO 2020 için Doodle!

Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek açılış maçında Türkiye ve İtalya karşı karşıya geliyor. 11 Haziran günü Türkiye Saati ile 22:00’da başlayacak şampiyonluk maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonanın yarı final ve finalleri ise Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

GOOGLE’DAN EURO 2020 DOODLE’I
Euro 2020, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. EURO 2020'nin açılışında İtalya ve Türkiye karşılaşacak. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek.

euro 2020

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

euro 20201

Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:

  • A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı), Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)
  • B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı), Kopenhag (Parken Stadı)
  • C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)
  • D Grubu: Londra (Wembley Stadı), Glasgow (Hampden Park)
  • E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı), Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)
  • F Grubu: Münih (Allianz Arena), Budapeşte (Puskas Arena)

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