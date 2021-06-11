EURO 2020 heyecanı başlıyor! | Google’dan EURO 2020 için Doodle!

Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek açılış maçında Türkiye ve İtalya karşı karşıya geliyor. 11 Haziran günü Türkiye Saati ile 22:00’da başlayacak şampiyonluk maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonanın yarı final ve finalleri ise Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

GOOGLE’DAN EURO 2020 DOODLE’I

Euro 2020, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. EURO 2020'nin açılışında İtalya ve Türkiye karşılaşacak. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle: