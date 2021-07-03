EURO 2020: Son çeyrek finalistler İngiltere ve Ukrayna

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını aktardığımız EURO 2020 günlüğüne hoş geldiniz.

Maç sonuçlarını, istatistikleri ve analizleri turnuva boyunca burada aktaracağız.

2 Temmuz: İlk yarı finalistler İspanya ve İtalya oldu

EURO 2020'de son 8'in ilk karşılaşmasında İsviçre-İspanya karşı karşıya geldi.

Maçın yıldızı: Xherdan Shaqiri

Rusya'nın St Petersburg kentinde oynanan karşılaşmada ilk golü, İsviçre kendi kalesine attı. 8. dakikada Jordi Alba'nın vuruşuna ayak uzatan Denis Zakaria'nın topun yönünü değiştirmesi sonucu turnuvanın yıldızlarından İsviçre kalecisi Sommer çaresiz kaldı.

İkinci yarının 68. dakikasında Xherdan Shaqiri'nin golü maça eşitlik getirdi ve karşılaşmanın normal süresi ve uzatması bu şekilde sonlandı.

İsviçre'nin penaltılarda kaçırdığı üç atışa karşın İspanya iki atışı gole çevirerek adını finale yazdırdı.

EURO 2020'de son 8'de günün ikinci karşılaşmasında Belçika ve İtalya karşı karşıya geldi.

Maçın yıldızı**: Leonardo Spinazzola**

Almanya'da Bayern Arena'da oynanan karşılaşmada İtalya maçın büyük bir bölümünde Belçika'ya üstünlük kurdu.

Karşılaşmanın ilk golünü 31. dakikada Barella kaydetti.

Lorenzo Insigne 44. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla biteceği düşünülürken Belçikalı forvet Lukaku 45. dakikada penaltı vuruşundan skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Belçika gol atmayı başaramadı ve İtalya adını yarı finale yazdırdı.

İtalya ve İspanya yarı finalde 6 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek.

29 Haziran: İngilter**e ve Ukrayna son çeyrek finalistler**

Maçın yıldızı: Harry Maguire

EURO 2020'nin son 16 turunda İngiltere, kendi sahasında Almanya'yı 2-0'lık sonuçla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere'nin ilk golünü 75'inci dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Almanya'da Thomas Müller ise maç 1-0 iken İngiliz kaleci Jordan Pickford ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya göndererek ülkesi için beraberlik fırsatını kaçırdı.

İngiltere skoru 86'ncı dakikada da Harry Kane'in golüyle belirledi.

69'uncu dakikada Bukayo Saka'nın yerine oyuna giren Jack Grealish, ikinci golün asistini yaptı.

Son çeyrekfinalistin belirlendiği İsveç-Ukrayna maçında ise gülen taraf Ukrayna oldu. Ukrayna ikinci uzatma yarısının uzatma dakikasında Artem Dovbyk'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

Almanya ise, Avrupa Şampiyonaları'nda 2004 yılından beri ilk kez yarı finalden önce turnuvaya veda etmiş oldu.

Ayrıca EURO 2020'nin "ölüm grubu" olarak nitelendirilen ve Fransa, Portekiz, Almanya ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'ndan hiçbir takım çeyrek finali görememiş oldu.

28 Haziran: İspanya Hırvatistan'ı uzatmada 5-3 yendi

Turnuvanın en gollü ve en heyecanlı iki karşılaşmasının oynandığı günde gülen taraflar İspanya ve İsviçre oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında Fransa- İsviçre maçında gol perdesi Haris Seferoviç'in 15 dakikadaki kafa golüyle açıldı ve İsviçre öne geçti.

Ricardo Rodriguez'in İsviçre adına penaltıyı kaçırmasının ardından Karim Benzema'nın 57 ve 59'uncu dakikalardaki iki golü skoru Fransa lehine 2-1 yaptı. Paul Pogba da 75. dakikada attığı mükemmel golle takımını 3-1 öne geçirdi. Ancak son 15 dakikada geri dönen İsviçre yine Haris Seferoviç ve Mario Gavranoviç'in golleriyle skoru 3-3 yaptı. Uzatmada da gol gelmeyince maç penaltılara kaldı ve Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltıyla Fransa penaltı atışlarını 4-5 kaybetti ve İsviçre çeyrek finale kalıp, ,İspanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.

Turnuvanın bugüne kadarki en gollü karşılaşmasında da İspanya Hırvatistan'ı 5-3 yendi.

Danimarka'nın Kopenhag kentinde oynanan karşılaşmada önce Hırvatistan, Pedri'nin 20. dakikada kendi kaliesine attığı golle öne geçti. 38. dakikada Palo Sarabia, 57. dakikada Cesar Azpilicueta, 76. dakikada da Ferran Torres'in golüyle 3-1 öne geçen İspanya ise son dakikalarda bu avantajını kullanamadı.

Hırvatistan 85. dakikada Mislav Orsic, 90+2'de de Mario Pasalic'in golleriyle maça beraberliği getirdi.

Uzatmaya giden karşılaşmada İspanya 100. dakikada Alvaro Morata ve 103. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golleriyle farkı ikiye çıkardı ve turnuvanın en gollü karşılaşmasının sonucunda çeyrek finale çıkmayı başardı.

27 Haziran: Çek Cumhuriyeti ve Belçika çeyrek finale yükseldi

Hollanda 0 - 2 Çek Cumhuriyeti

Belçika 1 - 0 Portekiz

Son 16 turunun ikinci gününde Budapeşte'de oynanan ilk maçta Çek Cumhuriyeti, 54. dakikada Matthijs de Ligt'in elle oynama kuralı gereği kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hollanda karşısında 2-0 öne geçerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Sevilla'da oynanan günün ikinci karşılaşmasında ise Belçika Thorgan Hazard, Portekiz karşısında 42. dakikada uzaktan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın bu skorla bitmesiyle ikinci tura kalan takım Belçika oldu.

26 Haziran: Danimarka ve İtalya çeyrek finale yükseldi

Galler 0 - 4 Danimarka

İtalya 2 - 1 Avusturya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçları Cumartesi günü başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek maçların galipleri çeyrek finale yükseliyor.

İlk gün maçlarında Amsterdam'da Galler'i 4-0 yenen Danimarka ve Londra'da Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Londra'daki maçın 90 dakikalık normal süresi 0- 0 bitti. Uzatmalarda İtalya iki kez, Avusturya ise bir kez topu ağlara göndererek sonucu belirledi.

Danimarka, 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü'de oynanacak çeyrek final maçında, bugün Budapeşte'de oynanacak Hollanda - Çek Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşecek.

İtalya da 2 Temmuz Cuma günü, yine bugün Sevilla'da oynanacak Belçika - Portekiz maçının galibiyle çeyrek final maçında Münih'te karşı karşıya gelecek.

Bu maçların galibi de yarı finale çıkmaya hak kazanacak.

23 Haziran: Son 16 turunda rekabet kızışıyor

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. Son 16 turuna katılan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Son 16'ya kalmayı başaran ülkeler, çeyrek final mücadelesi için 26 Haziran Cumartesi ile 29 Haziran Salı arasında kozlarını paylaşıyor. Eşleşmeler şu şekilde:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler - Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya - Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda - Çek Cumhuriyeti (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika - Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan - İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa - İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere - Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç - Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

https://twitter.com/EURO2020/status/1407816859248955395?s=20

24 takım arasından sekizi, grup maçları sonrası turnuvaya veda etti.

Grup maçları sonrası turnuvaya veda eden 8 ülke:

Türkiye

Finlandiya

Rusya

Kuzey Makedonya

İskoçya

Slovakya

Polonya

Macaristan



22 Haziran: İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı

D Grubu: İngiltere 1 - 0 Çek Cumhuriyeti

D Grubu: İskoçya 1 - 3 Hırvatistan

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turuna kalan üç takım daha belli oldu. D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı.

Londra'da Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen İngiltere, 7 puanla grubu ilk sırada tamamladı.

Grup ikincisi ise İskoçya'yı Glasgow'da 3-1 yenen Hırvatistan oldu. Hırvatistan da 4 puanla top 16 turuna kaldı.

Grubu 4 puanla averajla üçüncü sırada tamamlayan Çek Cumhuriyeti de en iyi üçüncüler arasında yer aldı.

EURO 2020'de, altı grupta ilk iki sırayı alan takımlar ile altı grup üçüncüsünden en çok puan toplayan dördü tur atlıyor.

B Grubu üçüncüsü Finlandiya ve C Grubu üçüncüsü Ukrayna'nın 3 puanı bulunduğu için Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra, A Grubu'nu 4 puanla üçüncü bitiren İsviçre de top 16 turuna kaldı. İsviçre tur atlamayı, B ve C grubu maçlarının tamamlamasının ardından garantilemişti.

D Grubu birincisi İngiltere ikinci turda Salı günü Londra'da, "ölüm grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak. F Grubu'nda Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Almanya ve Hırvatistan bulunuyor.

Hırvatistan'ın Pazartesi günü ikinci turdaki rakibi ise İsveç, Slovakya, İspanya ve Polonya'nın bulunduğu E Grubu'nun ikincisi olacak.

Çek Cumhuriyeti'nin rakibi ise E ve F gruplarında bugün oynanacak son karşılaşmaların ardından belli olacak.

Gruplarda son maçların programı şöyle:

E Grubu: Slovakya - İspanya (19.00, Sevilla)

E Grubu: İsveç - Polonya (19.00, St. Petersburg)

F Grubu: Almanya - Macaristan (22.00, Münih)

F Grubu: Portekiz - Fransa (22.00, Budapeşte)

21 Haziran: Avusturya ve Danimarka da son 16'ya kaldı

C Grubu: Hollanda 3 - 0 Kuzey Makedonya

C Grubu: Avusturya 1 - 0 Ukrayna

B Grubu: Belçika 1 - 0 Finlandiya

B Grubu: Danimarka 4 - 1 Rusya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda Finlandiya'yı 1-0 mağlup eden Belçika grubu 9 puanla ilk sırada tamamlayarak tur atladı.

Danimarka da Kopenhag'da Rusya'yı 4-1 yenerek averajla grup ikincisi oldu ve son 16'ya kaldı.

Daha önce C Grubu'nda ise Hollanda'nın ardından tur atlayan ikinci takım Ukrayna'yı 1-0 yenen Avusturya oldu.

Hollanda da Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek grubu ilk sırada tamamladı.

Son 16 turunda Danimarka, Galler'le; Avusturya ise İtalya'yla eşleşti.

Belçika ve Hollanda'nın rakipleri ise altı grupta tur atlayacak en iyi dört üçüncüden ikisi olacak.

20 Haziran: İtalya ve Galler gruptan çıkmayı garantiledi

İtalya ve Galler EURO 2020'de gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubu'ndaki maçlarda İtalya Galler'i 1-0 yendi ve 9 puanla grubu ilk sırada tamamladı.

Galler 4 puan ve artı bir averajla ikinci, Türkiye'yi 3-1 yenen İsviçre ise 4 puan ve eksi bir averajla üçüncü bitirdi.

İsviçre'nin altı grup arasında en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yüksek bir şansı var.

Türkiye ise grubunu 0 puanla tamamladı.

18 Haziran:**İngiltere ile İskoçya 25 yıl sonra karşı karşıya geldi, golsüz beraberlik oldu**

E Grubu: İsveç 1 - 0 Slovakya

D Grubu: Hırvatistan 1 - 1 Çek Cumhuriyeti

D Grubu: İngiltere 0 - 0 İskoçya



17 Haziran: Belçika ve Hollanda son 16'da, Kuzey Makedonya veda etti

C Grubu: Ukrayna 2 - 1 Kuzey Makedonya

B Grubu: Danimarka 1 - 2 Belçika

C Grubu: Hollanda 2 - 0 Avusturya

Ukrayna - Kuzey Makedonya

Ukrayna Euro 2020'deki ilk maçında aldığı mağlubiyetin ardından ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 2-1'le geçerek yeniden iddiasını sürdürdü. Kuzey Makedonya ise matematiksel olarak son 16'ya kalma şansını yitirdi ve turnuvaya veda etti.

UEFA Maçın Yıldızı: Andriy Yarmolenko - Ukrayna

Danimarka - Belçika

Henüz ikinci dakikada gol yiyerek geriye düşen Belçika, Hazard ve De Bruyne'nin golleriyle Danimarka'yı 2-1'le geçerek son 16'daki yerini garantiledi. İlk maçta kalbi duran ve hayati tehlike geçiren Christian Eriksen'e destek tezahüratları, tribünlere damga vurdu.

UEFA Maçın Yıldızı: Romelu Lukaku - Belçika

Hollanda - Avusturya

Hollanda, Depay ve Dumfries'ın golleriyle Avusturya'yı 2-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Maçın Yıldızı: Denzel Dumfries

16 Haziran: Türkiye ikinci maçından da puan alamadı

A Grubu: Türkiye 0 - 2 Galler

A Grubu: İtalya 3 - 0 İsviçre

B Grubu: Finlandiya 0 - 1 Rusya

Türkiye - Galler

UEFA Maçın Yıldızı: Gareth Bale - Gallerİlk 2 karşılaşmada puanla tanışamayan Türkiye gruptan çıkma şansını da zora soktu. Türkiye'nin ilk iki sırada yer alma şansı kalmadı. En iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam etme şansı ise İsviçre maçına kaldı.Galler, grupta aldığı 4 puanla önemli bir avantaj yakaladı.

Türkiye - Galler maçının detayları için tıklayın.

İtalya - İsviçre

UEFA Maçın Yıldızı: Manuel Locatelli - İtalyaİtalya, A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya'nın golleri 26. ve 52. dakikalarda Locatelli, 88. dakikada Immobile'den geldi.

Finlandiya - Rusya

UEFA Maçın Yıldızı: Aleksei MiranchukB Grubu'nda Rusya Finlandiya'yı tek golle geçerek gruptaki kıran kırana yarışa dahil oldu. Rusya'nın golü ilk yarının uzatma dakikalarında Miranchuk'tan geldi. Belçika, Rusya ve Finlandiya üçer puana sahip, Danimarka ise henüz puanla tanışmadı. Belçika-Danimarka maçının sonucu, gruptaki dengeleri değiştirebilir.

15 Haziran: 'Ölüm Grubu'nda ilk maçlarda Portekiz ve Fransa güldü

F Grubu: Macaristan 0 - 3 Portekiz

F Grubu: Fransa 1 - 0 Almanya

Fransa, zorlu maçtan galip ayrıldı

UEFA Maçın Yıldızı**:** Paul Pogba - Fransa

Maçın İstatistiği**:** Almanya ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı.

F Grubu'nun ikinci maçında Fransa ve Almanya, Münih'te karşı karşıya geldi. Maçın 20'nci dakikasında Alman savunmacı Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle Fransa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fransa'nın ağlarla buluşturduğu iki gol de ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Son Dünya Şampiyonu Almanya özellikle son bölümde beraberliği yakalamak için çok çabalasa da, Fransızlar orta saha mücadelelerinde başarılı oldu.

Ronaldo rekorları kırdı, Portekiz önemli bir galibiyet aldı

UEFA Maçın Yıldızı**:** Cristiano Ronaldo - Portekiz

Maçın İstatistiği**:** Ronaldo, toplamda attığı 11 golle Avrupa Şampiyonaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

EURO 2020'de turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilen F Grubu'nun açılış maçında, son şampiyon Portekiz, Budapeşte'de Macaristan'ı 3-0'le geçti.

Maç boyu rakibi karşısında üstünlük kuran Portekiz, ilk golünü 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile kaydetti.

İlki penaltıdan olmak üzere 87'nci ve 90 +2'nci dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo ise galibiyet skorunu belirleyen futbolcu oldu.

Yıldız oyuncu, attığı iki golle birlikte Michel Platini'ye ait olan turnuvanın en çok gol atan futbolcusu ünvanını da ele geçirmiş oldu.

Ronaldo, oynadığı beşinci Avrupa Şampiyonası'nda da gol atmayı başardı.

Ayrıca Portekiz'in galibiyeti Ronaldo'ya, "turnuvanın en çok galibiyet elde eden futbolcusu" ünvanını da kazandırdı.

Turnuvanın en büyük favorilerinden olan Almanya ve Fransa da bu akşam TSİ 22.00'de Münih'te karşı karşıya gelecek.

14 Haziran: İskoçya evinde kaybetti

Günün sonuçları**:**

İskoçya 0 - 2 Çek Cumhuriyeti

Polonya 1 - 2 Slovakya

İspanya 0 - 0 İsveç

İspanya ve İsveç'ten golsüz beraberlik

Neredeyse tamamı İsveç yarı sahasında geçen karşılaşmada, İspanya katı İsveç defansını açacak golü bir türlü bulamadı.

İsveç ise kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da, başarılı olamadı.

Maçın istatistiği: İsveç, çıktığı son üç Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasında gol atamadı.

UEFA Maçın Yıldızı: Victor Lindelöf

Slovakya 10 kişi kalan Polonya'yı yendi

Polonya, Slovakya karşılaşması erken gelen gollerin yarışı halinde geçti. Başlama vuruşundan sadece 18 dakika sonra Robert Mak'ın şutu direkten dönüp kaleci Wojciech Szczesny'e çarptı ve ağlara gitti. Kaleci Szczesny'nin kendi kalesine attığı bu golle öne geçen Slovakya devreyi 1 - 0 önde kapadı.

İkinci yarının başlamasından sadece 30 saniye sonra Polonya eşitliği yakaladı ve oyuna yeniden denge geldi.

Ancak ikinci sarı kartını gören Grzegorz Krychowiak'ın oyundan atılmasıyla Slovakya üstünlüğü ele geçirdi ve Milan Skriniar attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Maçın İstatistiği: Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde ilk kez bir kaleci kendi kalesine gol attı.

UEFA Maçın Yıldızı: Milan Skriniar

Çek Cumhuriyeti Schick ile galibiyete koştu

Turnuvanın evsahiplerinden İskoçya, şampiyonaya kötü başladı. Glasgow'da oynanan maçta, İskoçya rakibi Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 kaybetti.

Çek Cumhuriyeti'nin gollerini 42 ve 52'nci dakikalarda Patrick Schick attı. Schick, ilk yarının sonlarına doğru sağ kanattan gelen ortaya çok güzel yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi.

İkincinin başında ise Çek takımı orta sahaya yakın bir noktada topu kaptı ve kontratağa geçti. Topla buluşan Schick, İskoç kaleci David Marshall'ın kalesinde olmadığını görünce neredeyse orta sahadan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu, turnuvada şu ana kadar atılan en güzel gollerden biri oldu.

Maçın İstatistiği: Schick, bu maçta attığı gollerle, Çek Cumhuriyeti formasıyla Haziran 2004'ten bu yana bir maçta iki gol birden atan ilk oyuncu oldu.

UEFA Maçın Yıldızı: Patrick Schick

13 Haziran: İngiltere ve Avusturya turnuvaya galibiyetle başladı

Günün Sonuçları:

İngiltere 1 - 0 Hırvatistan

Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya

Hollanda 3 - 2 Ukrayna

Şu ana kadarki en gollü maçın galibi Hollanda

İlk yarısında hiç gol olmayan Hollanda - Ukrayna karşılaşmasının ikinci 45 dakikasına tam beş gol sığdı.

Önce Hollanda kontrolü tamamen ele geçirip iki gol birden kaydetti, ardından Ukrayna etkileyici bir geri dönüşle durumu 2-2'ye getirdi.

Ancak Denzel Dumfries, 85. dakikada sahneye çıkarak Hollanda'ya galibiyeti getiren golü attı.

Maçın istatistiği: Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde ilk kez ilk yarısı golsüz biten bir karşılaşmada bu kadar çok gol atıldı.

Maçın oyuncusu Denzel Dumfries: "Kazanacağımıza inandığımız için o golü atabildim. Fırsatlar yakalayacağımızı biliyordum ve o fırsat geldiği anda hazır olmam gerekiyordu."

Avusturya, ilk kez galip

C Grubu'nda oynanan ilk maçta Avusturya, Bükreş'te karşı karşıya geldiği Kuzey Makedonya'yı 3-1'le geçti.

Bu skorla birlikte Avusturya, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet elde etti. Avusturya'yı öne geçiren golü 18'inci dakikada Stefan Lainer kaydetti.

Avrupa Şampiyonalarında ilk kez oynayan Kuzey Makedonya ise 37 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Goran Pandev ile 28'inci dakikada beraberliği yakaladı.

İkinci yarının başından itibaren süren karşılıklı orta saha mücadelesinde ise oyuna sonradan dahil olan Michael Gregoritsch, Avusturya'yı 78'inci dakikada bir kez daha öne geçirdi.

Maçın skorunu ise 89'uncu dakikada oyuna sonradan dahil olan başka bir oyuncu Marko Arnautovic belirledi. Bu skorla birlikte Avusturya C Grubu'ndaki ilk galibiyetini almış oldu.

İngiltere'den tek gollük galibiyet

D Grubu'nun ilk maçında Londra'da Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayan İngiltere, rakibini 1-0 geçmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan İngiltere'de ilk yarıda Phil Foden'ın da bir topu direkten döndü.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İlk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda da gösteren İngiltere'de Kalvin Phillips'in pasında 57'nci dakikada Raheem Sterling takımını öne geçirmeyi başardı.

Maçın kalan bölümünde de başka bir gol olmayınca, İngilizler şampiyonaya üç puanla başlamış oldu.

İngiltere'de 82'nci dakikada Harry Kane'in yerine oyuna giren Jude Bellingham (17 yıl, 349 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

'Maçın Yıldızı' seçilen Sterling, maç sonunda BBC Sport'a verdiği demeçte, "Galibiyetle başlamak harika. Şimdi önümüzde başka bir maç var. Benim için uzun bir sezondu. Ama buraya gelmek için de sabırsızlandım" dedi.

Grubun ikinci maçı ise yarın İskoçya ile Çek Cumhuriyeti arasında Glasgow'da TSİ 16.00'da oynanacak.

12 Haziran: Türkiye'nin rakipleri berabere kaldı

Günün sonuçları:

Galler 1 - 1 İsviçre

Danimarka 0 - 1 Finlandiya

Belçika 3 - 0 Rusya

Belçika iyi başladı

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, St. Petersburg'da Rusya'ya karşı oynadığı maçı rahat kazandı.

Rusya, maça hızlı başladı. Ancak Rusya'nın oyunu kontrol etme çabaları Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku'nun 10'uncu dakikada bulduğu golle sona erdi.

Lukaku'nun gol sevincinde kameralara yaklaşarak, birkaç saat önce sahada fenalaşan takım arkadaşı Christian Eriksen'in adını seslendiği duyuldu.

Bu dakikadan sonra Belçika, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Timothy Castagne'nin sakatlanmasının ardından oyuna giren Thomas Meunier, 34'üncü dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı.

İlerleyen dakikalarda Belçika, oyunu genel olarak kendi sahasında kabul etti ve Rusya'ya fazla pozisyon vermedi.

Maçın sonlarına doğru, 88'inci dakikada Belçika'nın hızlı hücumunda defansın arkasına atılan pası iyi değerlendiren Lukaku, kendinin ikinci, takımının da üçüncü golünü attı.

Lukaku, UEFA Maçın Adamı seçildi.

Ara verilen maçta Finlandiya'ya Danimarka**'yı yendi**

EURO 2020'nin ikinci günü üzücü bir olaya sahne oldu. Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan B Grubu maçı sırasında Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen sahada fenalaştı.

Eriksen'e ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin Eriksen'e dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

Eriksen'in sağlık durumu dünyanın gündemine otururken, milyonlarca kişiyi rahatlatan haber UEFA'dan geldi. UEFA, 29 yaşındaki futbolcunun hastanede ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Danimarka Futbol Federasyonu da Eriksen'in bilincinin açık olduğunu belirterek, hastanede tetkikler yapıldığını duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre, yaşanan üzücü olay üzerine tatil edilen maç, tarafların talebiyle yaklaşık iki saat sonra kaldığı yerden devam etti.

Finlandiya, maçı Joel Pohjanpalo'nun 60'ıncı dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Galler-İsviçre maçında neler yaşandı?

EURO 2020'nin ikinci gününde Türkiye'nin de olduğu A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

A Grubu'nda bulunan Galler ve İsviçre, Azerbaycan'ın Bakü kentinde karşı karşıya geldi. Maç, 1-1 berabere bitti.

Galler, beklenenin aksine maçın ilk bölümlerinde topa daha çok sahip olarak oyuna etkili başladı. İlk tehlikeli atak 15'inci dakikada geldi.

Galler'in yıldızı Gareth Bale'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kieffer Moore'un kafa vuruşunu İsviçre kalecisi Danny Ward son anda kornere çeldi.

İlk yarının ortalarından itibaren kontrol İsviçre'ye geçti. İstediği oyunu sahaya yansıtmaya başlayan İsviçre, topa hakim olmaya başladı.

İlk yarıda İsviçre'nin ileri ikilisinde görev yapan Breel Embolo ve Haris Seferoviç, orta sahada Xherdan Shakiri'nin de desteğiyle Galler kalesinde tehlikeye yaratmaya başladı.

Embolo özellikle etkili oyunuyla dikkat çekerken, İsviçre'nin bulduğu fırsatları gole çevirememesiyle ilk yarı 0-0 sona erdi.

Ancak İsviçre ikinci yarıya hızlı başladı ve 49'uncu dakikada Embolo'nun ayağından golü buldu. Daha sonra İsviçre ön alanda yaptığı pres ve kendi yarı sahasındaki dizilimiyle Galler'in gol fırsatı bulmasını engelledi.

Oyun İsviçre'nin istediği gibi giderken, Galler kazandığı bir duran toptan golü buldu. Hava toplarında zaafı olduğuna dikkat çekilen İsviçre defansı, Moore'un yükselerek topla buluşmasına engel olamadı ve Galler beraberliği yakaladı.

Golden sonra İsviçre yeniden topu kontrol etmeye ve maçın hakimiyetine eline almaya başladı. 84'üncü dakikada Seferoviç'in yerine oyuna giren Mario Gavranoviç kısa bir süre sonra topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesinde Gavranoviç'in ofsayt olduğu tespit edilince gol iptal edildi. Maç 1-1 berabere sona erdi.

Böylece, gruptaki ilk maçların ardından İtalya, 3 puanla grup lideri olurken, Türkiye ise henüz puan alamadığı için son sırada yer alıyor.

Gruptaki bir sonraki maçlar Çarşamba günü oynanacak. Bakü'de Türkiye ile Galler; Roma'da da İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

11 Haziran: Türkiye'den kötü başlangıç

Günün sonuçları**:**

Türkiye 0 - 3 İtalya

Neler yaşandı?

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'na istediği başlangıcı yapamadı. Ay yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3 - 0 yenildi.

Maçın başından sonuna kadar İtalya'nın üstünlüğü vardı. İtalya ekibinin topa sahip olma oranı yüzde 66 iken, Türkiye yüzde 37'de kaldı. Türkiye'nin rakip kaleye gönderdiği üç şuta karşılık, İtalya toplam 24 şut çekti, bunlardan üçünü de gole çevirmeyi başardı.

Roma'da oynanan karşılaşmaya klasik güçlü defansa dayalı bir anlayışla başlayan Türkiye, oyunu kendi yarı sahasında kabul etti ve İtalya'ya karşı kontra ataklarla etkili olmayı hedefledi.

İtalya ise güçlü orta sahasının kısa ve hızlı paslaşmalarıyla oyunu Türkiye yarı sahasına yığdı.

İtalya topa daha çok sahip olan taraf olsa da, ilk yarıda Türkiye savunmasını aşmakta zorlandı ve çok fazla pozisyona giremedi.

Türkiye ise ilk yarıda kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekti, istediği kontra atak fırsatlarını yakalayamadı.

Burak Yılmaz'ın ileride fazlasıyla yalnız kalması sonucu İtalya kalesinde herhangi bir tehdit yaratamayan Türkiye, tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası maçında bir devreyi rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

İkinci yarıda da durum çok değişmedi ve İtalya, ikinci devreye de baskı kurarak başladı.

İlk yarı boyunca büyük efor sarf eden Türkiye defansının hataları ikinci yarıda arttı.

Maçın 53. dakikasında sağ kanattan yüklenen Domenico Berrardi, topu Ciro Immobile'ye ulaştırmaya çalıştı ancak pozisyonu bozmak isteyen Merih Demiral topu kendi ağlarına gönderdi.

Böylece Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez açılış golünü bir oyuncu kendi kalesine atmış oldu.

Turnuva öncesi, Türkiye'nin sol kanatta sorun yaşayabileceği söyleniyordu, ilk gol de bu bölgeden gelmiş oldu.

Golün ardından Türkiye eşitliği yakalamak için oyun planını değiştirip rakip kalede çoğalmaya çalıştıkça zaten yorulmuş olan defans hattında daha fazla açık vermeye başladı.

İtalya için maç boyunca hücum hattının en etkili isimleri olan Berrardi ve Immobile 66. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Berradi'nin defanstan dönen topunu takip eden Immobile durumu 2 - 0'a getirdi.

79. dakikada Insigne ise skoru belirleyen golü attı.

Güçlü defansif futbol anlayışıyla tanınan İtalya, EURO 2020'ye hücum ağırlıklı yapısıyla önemli bir başlangıç yapmış oldu.

Bugüne kadar Avrupa Futbol Şampiyonalarında hiçbir zaman bir maçta ikiden fazla gol atamayan İtalya, turnuvaya bir maçta üç gol ile başladı.

EURO 2020 elemeleri boyunca kalesinde sadece 3 gol gören Türkiye ise, turnuvanın ilk maçında 3 gol birden yedi.

