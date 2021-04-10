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Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı! Dua etmeye başladılar

10.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Telangana eyaleti Pembarthi köyünden sevinç çığlıkları yükseldi. Ev inşaatı sırasında yapılan kazıda 190 gram ağırlığında altın, 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar bulundu. Bir küp içine gizlenen ziynet eşyaları yetkililere teslim edilirken, arazinin sahibinin davranışları dikkat çeken türdendi.

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı! Dua etmeye başladılar

Hindistan Telangana'daki Pembarthi köyünde inşaat yapımı için onay verilen bir arazide kazı sırasında içi altın ve gümüş dolu bir küp dikkat çekti.

Arazi sahibinin çığlıkları eşliğinde söz konusu gömü çıkartıldı ancak hazine artık hükümetin kontrolü altında olduğu için bulduğu şeyin tadını çıkaramayacak.

Öte yandan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı.
Bunlardan 51'i altın boncuk, 22'si altın küpe, 11'i altın kolye; 26'sı gümüş çubuk, 5'i gümüş zincir ve 6,5 gram ağırlığında bir yakut olduğu açıklandı.

TAPINAK YAPILMASI İSTENİYOR

Pembarthi köy meclisi üyesi Anjaneyula Goud, bölgede kazı yapılması halinde daha fazla hazine bulunacağını söyledi ve ekledi: Geçmişte burada bir tapınağın olduğundan söz edilmişti. Pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak söz konusu çömleğin ortaya çıkmasından sonra bundan eminiz.

DUA ETMEYE, TÜTSÜ YAKMAYA BAŞLADILAR

Goud, bölgeye tapınak inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Geçmişte o noktada bulunan bir tapınakta süslerin bir tanrıçaya adak olarak verildiğine inanan yöre halkı, alanda dua etmeye, tütsü çubukları yakmaya ve çiçek ikram etmeye başladı.

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Hindistan

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