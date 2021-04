Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı! Dua etmeye başladılar

Hindistan Telangana'daki Pembarthi köyünde inşaat yapımı için onay verilen bir arazide kazı sırasında içi altın ve gümüş dolu bir küp dikkat çekti.

Arazi sahibinin çığlıkları eşliğinde söz konusu gömü çıkartıldı ancak hazine artık hükümetin kontrolü altında olduğu için bulduğu şeyin tadını çıkaramayacak.

A man behaves hysterical touching the treasure pot in Pembarthy of Jangoan district in Telangana #Telangana pic.twitter.com/03uhhHMc2t