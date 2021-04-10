Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı! Dua etmeye başladılar

Hindistan Telangana'daki Pembarthi köyünde inşaat yapımı için onay verilen bir arazide kazı sırasında içi altın ve gümüş dolu bir küp dikkat çekti.

Arazi sahibinin çığlıkları eşliğinde söz konusu gömü çıkartıldı ancak hazine artık hükümetin kontrolü altında olduğu için bulduğu şeyin tadını çıkaramayacak.

A man behaves hysterical touching the treasure pot in Pembarthy of Jangoan district in Telangana #Telangana pic.twitter.com/03uhhHMc2t — Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) April 8, 2021

Öte yandan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı.

Bunlardan 51'i altın boncuk, 22'si altın küpe, 11'i altın kolye; 26'sı gümüş çubuk, 5'i gümüş zincir ve 6,5 gram ağırlığında bir yakut olduğu açıklandı.

TAPINAK YAPILMASI İSTENİYOR

Pembarthi köy meclisi üyesi Anjaneyula Goud, bölgede kazı yapılması halinde daha fazla hazine bulunacağını söyledi ve ekledi: Geçmişte burada bir tapınağın olduğundan söz edilmişti. Pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak söz konusu çömleğin ortaya çıkmasından sonra bundan eminiz.

DUA ETMEYE, TÜTSÜ YAKMAYA BAŞLADILAR

Goud, bölgeye tapınak inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Geçmişte o noktada bulunan bir tapınakta süslerin bir tanrıçaya adak olarak verildiğine inanan yöre halkı, alanda dua etmeye, tütsü çubukları yakmaya ve çiçek ikram etmeye başladı.