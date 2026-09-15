Temizlik rutinin nasıl? Ne kadar sürede bir yerleri süpürüyorsun? Mutfak tezgahın nasıl? Sen testi çöz, biz de ne kadar vakit harcadığını tahmin edelim!

Ev işlerine ne kadar vakit harcıyorsun? 1/8 Yerde bir çorap teki gördün, ilk tepkin ne olur? Görmezden gelirim Dolabın içine atarım. Kirli sepetine atarım. Kirli sepetine atar sonra da yerleri temizlerim. 2/8 Bulaşık makinesini boşaltma vakti geldiğinde... En az iki öğün erteledikten sonra üşenerek de olsa boşaltırım. Makine boşaltılmaz, içinden ihtiyacım olanı alıp kullanır, kirlenince tekrar koyarım. Yıkama biter bitmez kapağını açar, soğuyunca hemen yerleştiririm. Tencereler, tabaklar ve bardaklar milimetrik düzenine göre anında dolaplara dizilir. 3/8 Ani bir misafir geleceğini söyledi... 15 dakikaya kapıdalar... Ne yaparsın? Salondaki dağınıklığı tek bir odaya tıkıp kapısını kaparım. Hızlıca ortalıktaki kıyafetleri toplar, sehpanın üstünü düzeltir, oda spreyi sıkarım. Tezgahı siler, tuvaleti hızlıca yıkar, sehpanın tozunu alırım. Hiç telaş yapmam zaten temizdir. 4/8 Buzdolabının içinde unutulmuş ve "form değiştirmiş" bir yemek var... Yeni bir ekosistem oluşmuş olabilir, kapağını bile açmadan olduğu kapla çöpe atarım. Yüzümü ekşiterek çöpe döker, kabı hızlıca yıkarım. Tadım kaçar ama sonra düzenli kontrole başlarım. arihi geçen şeyleri haftalık düzenli kontrol ettiğim için bende öyle şey bulunmaz. 5/8 Ne kadar sıklıkta yerleri süpürürsün? Yürürken ayağıma kırıntılar batmaya başlayınca... Haftada bir gün, hafta sonu rutininde. Haftada 2-3 kez, robot süpürgem yoksa manuel olarak. Her gün düzenli olarak süpürüyorum az da olsa. 6/8 Nevresim takımlarını ne sıklıkla değiştiriyorsun? Mevsim değişince veya nevresim rengi solmaya başlayınca. Ayda bir veya aklıma geldikçe. İki haftada bir, aksatmadan. Her hafta düzenli olarak, yüksek derecede yıkar ve ütüleyerek sererim. 7/8 Çamaşır yıkama ve katlama süreci senin için... Renklerine, kumaş türlerine göre ayrılır, yıkanır, ütülenir ve renk skalasına göre asılır. Kurur kurumaz katlar, dolaptaki yerine koyarım. Yıkarım, kuruyunca katlayıp dolaba koymam 2-3 günü bulabilir. Çamaşırlar yıkanır ama o sandalyenin/kurutmalığın üstünde haftalarca katlanmayı bekler. 8/8 Mutfak tezgahının üstü genelde nasıl peki? Kirli tabaklar, kupa bardaklar ve ambalajlarla kaplı bir yaşam alanı. Yemek yaptıktan sonra biraz dağılır ama gün sonunda toparlanır. Daima silinmiş, kurulanmış ve düzenlidir. Dezenfekte edilmiş bir haldedir.