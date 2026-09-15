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Parkelerinizi mutfaktaki tek malzemeyle pırıl pırıl yapın

Ahşap zeminler zamanla parlaklığını kaybedip mat ve yıpranmış bir görünüme kavuşabiliyor. Özellikle yaz aylarında güneş ışığı, toz ve polen zeminin yüzeyini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlanan basit bir karışım, ahşap zeminin hem temizlenmesine hem de doğal parlaklığını geri kazanmasına yardımcı olabilir.

Parkelerinizi mutfaktaki tek malzemeyle pırıl pırıl yapın
Çiğdem Berfin Sevinç

At Home On The Prairie'nin kurucusu Elizabeth, ahşap zeminler için zeytinyağı içeren ev yapımı bir karışım önerdi. Zeytinyağının ahşabı besleyerek doğal dokusunu ve parlaklığını ortaya çıkardığı belirtildi.

Karışım aynı zamanda zeminde zamanla kalıntı bırakabilen bazı ticari cilalara alternatif olarak kullanılabiliyor. Zeytinyağının içerdiği nem, kuru yüzeylerde oluşan statik elektriğin azalmasına da yardımcı olarak tozun zemine daha fazla tutunmasını önleyebiliyor.

Hafif çiziklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan bu yöntem, zeminin daha temiz ve bakımlı görünmesini de sağlayabiliyor.

Parkelerinizi mutfaktaki tek malzemeyle pırıl pırıl yapın 1

EVDE AHŞAP ZEMİN TEMİZLEYİCİ NASIL HAZIRLANIR?

Bu pratik karışım için yalnızca birkaç malzeme yeterli.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 çay kaşığı beyaz sirke
  • 1 çay kaşığı Kastilya sabunu
  • 400 ml su
  • Boş sprey şişesi

Parkelerinizi mutfaktaki tek malzemeyle pırıl pırıl yapın 2

UYGULAMA YÖNTEMİ

Karışımı hazırlamadan önce zemindeki toz ve kirlerin tamamen temizlenmesi gerekiyor. Bunun için zemin iyice süpürülmeli veya elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Özellikle halıların altı, masa altları ve köşeler atlanmamalı.

Ardından zeytinyağı, beyaz sirke, Kastilya sabunu ve su sprey şişesine eklenerek iyice çalkalanmalı.

Karışım zemine doğrudan fazla miktarda dökülmemeli. Bunun yerine küçük bölümler halinde hafifçe püskürtülmesi öneriliyor.

Zeminin fazla ıslatılmaması ise büyük önem taşıyor. Aşırı nem ahşabın şişmesine, şeklinin bozulmasına ve yüzeyin zarar görmesine neden olabilir.

Son olarak kuru bir mop veya bezle yüzey dairesel hareketlerle silinerek parlatılmalı. Bu basit uygulamayla matlaşan ahşap zeminin daha temiz ve parlak görünmesi sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı temizlik ahşap parke
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