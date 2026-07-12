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Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey

Evimizi temiz tutmak, güzel kokutmak için her gün onlarca kimyasal kullanıyoruz. Ancak "mis gibi koktu" dediğiniz o an, aslında ciğerlerinize zehir soluyor olabilirsiniz! Yapılan araştırmalar, iç mekan hava kirliliğinin dışarıdaki kirli havadan kat kat daha tehlikeli olabileceğini gösteriyor.Astımdan alerjiye, kronik yorgunluktan akciğer hastalıklarına kadar birçok soruna davetiye çıkaran, evinizde gözden kaçırdığınız o 10 şeyi derledik.

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey

1. Oda Parfümleri ve Spreyler

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey 1

"Evim çiçek gibi koksun" diyerek sıktığınız o spreyler, havaya Uçucu Organik Bileşikler (VOC) salıyor. Bu ürünler kokuyu yok etmiyor, sadece burnunuzu uyuşturarak maskeliyor. Ciğerleriniz ise bu kimyasallarla doluyor!

2. Ağır Parfümlü Deterjanlar

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey 2

Özellikle sıcak suyla birleşen yüzey temizleyiciler ve çamaşır suları buharlaşarak doğrudan solunum yolunuza yapışır. Hele bir de deterjanları birbirine karıştırıyorsanız, evinizde adeta küçük bir kimyasal laboratuvar kuruyorsunuz demektir!

3. Deodorant ve Parfümler

Kapalı alanda sıkılan sprey deodorantlar ve parfümler, havada asılı kalan mikro partiküller üretir. Bu partiküller nefes aldığınız anda filtre edilmeden doğrudan ciğerlerinizin en derin noktalarına kadar ulaşır.

4. Mumlar ve Tütsüler

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey 3

Parafin içeren ucuz mumlar yandığında etrafa petrol atığı maddeler saçar. Şifalı olduğu düşünülen tütsüler ise kapalı alanda yakıldığında, duman nedeniyle ince toz (PM2.5) oranını tavan yaptırır.

5. Yeni Mobilya ve Halılar

Yeni aldığınız o mobilyanın veya halının yeni kokusu aslında formaldehit gazıdır! Yapıştırıcı ve cilalardan yayılan bu gaz, aylarca evin havasına karışmaya devam ederek solunum yollarını tahriş eder.

6. Gazlı Ocaklar

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey 4

Doğal gazlı ocaklar çalışırken ortama yüksek miktarda nitrojen dioksit bırakır. Eğer yemek pişirirken aspiratörü açmıyorsanız veya pencereyi aralamıyorsanız, mutfakta ciddi bir hava kirliliği yaratıyorsunuz demektir.

7. Duvar Arkasındaki Gizli Tehlike

Banyo köşeleri, dolap arkaları veya pencere kenarlarında nemden dolayı oluşan küfler, havaya milyarlarca gözle görülmeyen spor fırlatır. Bu sporları solumak, bitmek bilmeyen alerjik öksürüklerin en büyük sebebidir.

8. Temizlenmeyen Klimalar

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey 5

Yazın serinlemek, kışın ısınmak için açtığınız klimaların filtrelerini en son ne zaman temizlediniz? Temizlenmeyen filtreler, içeride biriken tüm bakteri, toz ve küfü odanın içine sert bir şekilde geri üfler.

9. Evcil Hayvan Kepeği ve Akarlar

Gözle görülmeyen toz akarları yatak ve halılarda milyarlarca çoğalır. Sevimli dostlarımızın döktüğü deri döküntüleri de bu akarlarla birleşince solunum kalitesi çok fazla etkilenir.

10. Saç Spreyleri ve Kuru Şampuanlar

Ev kokuları, deterjanlar ve daha fazlası...Evdeki solunum kalitesini düşüren 10 gözden kaçan şey 6

Saç sabitleyici spreyler ve son yıllarda popüler olan kuru şampuanlar, uygulandığı anda banyonun havasını tamamen değiştirir. Havada asılı kalan bu toz ve yapıştırıcı partiküller nefes borusunu bloke eder.

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