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Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!

Mutfakta yemek yaparken sabırlı mısın, yoksa her şey bir an önce hazır olsun isteyenlerden misin? Bekleme süreleri sana uzun mu geliyor, yoksa yemeğin pişmesini keyifle mi izliyorsun?

Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!

Sorularımızı yanıtla, mutfakta ne kadar sabırsız olduğunu öğren! 👇

Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!

1/8

Makarna suyunun kaynamasını beklerken genelde ne yaparsın?

Makarna suyunun kaynamasını beklerken genelde ne yaparsın?
Mutfağı toplarım, masayı hazırlarım, sakince suyun fokurdamasını izlerim.
Telefonumu kurcalarım, arada bir gidip suya bakarım.
Kapağını sürekli açıp kapatarak suyla zihinsel bir yarışa girerim.
Su daha ılıkken makarnaları içine atarım.
2/8

Diyelim ki fırındaki kekin pişmesine 10 dakika daha var ve sen çok açsın. Ne yaparsın?

Diyelim ki fırındaki kekin pişmesine 10 dakika daha var ve sen çok açsın. Ne yaparsın?
Sürekli camdan kontrol ederim.
Bir kez kürdan testi yaparım.
Süre dolana kadar hiç dokunmam.
O pişene kadar güzel bir kahve demlerim.
3/8

Çorba kaynarken...

Çorba kaynarken...
Dakikada bir karıştırırım.
Ara sıra kontrol ederim.
Tarifte ne yazıyorsa onu yaparım.
Başka işlerle ilgilenirim.
4/8

Hangisini hazırlaması sana daha keyifli geliyor?

Kahvaltı
Tatlı
Makarna
Çorba
5/8

Tavada pankek yapıyorsun, ilk çevirme anı senin için ne zaman?

Tavada pankek yapıyorsun, ilk çevirme anı senin için ne zaman?
Üstü tamamen göz göz olana ve kenarları kendiliğinden tavadır ayrılana kadar beklerim.
Altı hafifçe kızarınca spatula ile nazik şekilde çeviririm.
Henüz sıvı aşamadan yeni çıkmışken sabırsızca çevirmeye çalışır ve ne yazık ki parçalarım.
Tavayı sürekli havaya atıp tutmaya çalışarak kaos yaratırım.
6/8

Bu içeceklerden en sevdiğini seçer misin?

Kahve
Çay
Limonata
Ayran
7/8

Yemek videolarını nasıl izlersin?

Yemek videolarını nasıl izlersin?
Hep ileri sararım.
Sadece önemli yerleri izlerim.
Baştan sona izlerim.
Not bile alırım.
8/8

Avokado aldın ama henüz taş gibi sert, olgunlaşması gerekiyor...

Avokado aldın ama henüz taş gibi sert, olgunlaşması gerekiyor...
Kese kağıdına elma ile koyar, 3-4 gün sabırla beklerim.
Her gün gidip yumuşamış mı diye hafifçe bastırarak kontrol ederim.
İnternetten hızlı avokado olgunlaştırma taktiklerini denerim.
Sert mert dinlemem, doğrayıp salataya atarım, sonra da çiğneyemem.
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