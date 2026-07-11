Sorularımızı yanıtla, mutfakta ne kadar sabırsız olduğunu öğren! 👇
Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!
1/8
Makarna suyunun kaynamasını beklerken genelde ne yaparsın?
Mutfağı toplarım, masayı hazırlarım, sakince suyun fokurdamasını izlerim.
Telefonumu kurcalarım, arada bir gidip suya bakarım.
Kapağını sürekli açıp kapatarak suyla zihinsel bir yarışa girerim.
Su daha ılıkken makarnaları içine atarım.
2/8
Diyelim ki fırındaki kekin pişmesine 10 dakika daha var ve sen çok açsın. Ne yaparsın?
Sürekli camdan kontrol ederim.
Bir kez kürdan testi yaparım.
Süre dolana kadar hiç dokunmam.
O pişene kadar güzel bir kahve demlerim.
3/8
Çorba kaynarken...
Dakikada bir karıştırırım.
Tarifte ne yazıyorsa onu yaparım.
Başka işlerle ilgilenirim.
4/8
Hangisini hazırlaması sana daha keyifli geliyor?
5/8
Tavada pankek yapıyorsun, ilk çevirme anı senin için ne zaman?
Üstü tamamen göz göz olana ve kenarları kendiliğinden tavadır ayrılana kadar beklerim.
Altı hafifçe kızarınca spatula ile nazik şekilde çeviririm.
Henüz sıvı aşamadan yeni çıkmışken sabırsızca çevirmeye çalışır ve ne yazık ki parçalarım.
Tavayı sürekli havaya atıp tutmaya çalışarak kaos yaratırım.
6/8
Bu içeceklerden en sevdiğini seçer misin?
7/8
Yemek videolarını nasıl izlersin?
Sadece önemli yerleri izlerim.
8/8
Avokado aldın ama henüz taş gibi sert, olgunlaşması gerekiyor...
Kese kağıdına elma ile koyar, 3-4 gün sabırla beklerim.
Her gün gidip yumuşamış mı diye hafifçe bastırarak kontrol ederim.
İnternetten hızlı avokado olgunlaştırma taktiklerini denerim.
Sert mert dinlemem, doğrayıp salataya atarım, sonra da çiğneyemem.