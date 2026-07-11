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Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

Toplantılar, bitmeyen mailler, son dakika işleri... İş hayatında sabrı korumak her zaman kolay değil! Peki kahve alışkanlıkların, iş yerindeki tahammül seviyen hakkında neler söylüyor? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

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İş yerine gelir gelmez ilk olarak ne yaparsın?

İş yerine gelir gelmez ilk olarak ne yaparsın?
Önce kahvemi alır, sonra bilgisayarımı açarım.
Bilgisayarı açarken kahvemi hazırlarım.
Önce maillere göz atarım.
Öğlene kadar işlerimi toparlar, sonra bir kahve molası veririm.
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Kahveni en çok hangi durumda tazelersin?

Kahveni en çok hangi durumda tazelersin?
Yoğun bir toplantıdan sonra.
Öğle yemeğinin ardından.
Mesai bitmeden!
Sürekli desem... 🙄
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Peki, gün içinde en çok hangisini içersin?

Latte
Filtre kahve
Cappuccino
Espresso
Americano
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Söyle bakalım, masandaki kahve biterse...

Söyle bakalım, masandaki kahve biterse...
Hemen yenisini alırım.
Günde bir kupa kahve bana yeter zaten.
Biraz daha bekler sonra mola veririm.
Yenisini alana kadar işlerimi bitiremem!
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Yoğun bir iş gününde kahveni nasıl içersin?

Yoğun bir iş gününde kahveni nasıl içersin?
Yavaş yavaş, keyifle...
Çalışırken fark etmeden bitiririm.
Vakit bulup içemem ki! 🙄
Bana 5 dakika verin hemen içer gelirim!
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İş yerindeki kahve molalarının senin için anlamı ne?

İş yerindeki kahve molalarının senin için anlamı ne?
Yoğunluktan uzaklaşabilmek için ihtiyacım olan şey.
Sosyalleşme zamanı demek!
Konsantrasyonumu toplamak için bir fırsat.
Günün en güzel anı!
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İş yerindesin ve toplantılar uzadı, aklından ilk geçen şey ne olur?

İş yerindesin ve toplantılar uzadı, aklından ilk geçen şey ne olur?
"Bir kahve daha olsa fena olmaz."
"Toplantı bitse de kahvemi içsem."
"Ne zaman bitecek acaba?" 🙄
"Biraz daha sabredeyim..."
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Son olarak, iş yerinde en çok hangi zamanlarda kahveye ihtiyacın oluyor?

Son olarak, iş yerinde en çok hangi zamanlarda kahveye ihtiyacın oluyor?
İş yerine gelir gelmez!
Yoğun işleri toparladıktan sonra.
Uzun bir toplantının ardından.
Yemek molasından hemen sonra.
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Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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