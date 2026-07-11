Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

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İş yerine gelir gelmez ilk olarak ne yaparsın?
Önce kahvemi alır, sonra bilgisayarımı açarım.
Bilgisayarı açarken kahvemi hazırlarım.
Önce maillere göz atarım.
Öğlene kadar işlerimi toparlar, sonra bir kahve molası veririm.
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Kahveni en çok hangi durumda tazelersin?
Yoğun bir toplantıdan sonra.
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Peki, gün içinde en çok hangisini içersin?
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Söyle bakalım, masandaki kahve biterse...
Günde bir kupa kahve bana yeter zaten.
Biraz daha bekler sonra mola veririm.
Yenisini alana kadar işlerimi bitiremem!
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Yoğun bir iş gününde kahveni nasıl içersin?
Çalışırken fark etmeden bitiririm.
Bana 5 dakika verin hemen içer gelirim!
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İş yerindeki kahve molalarının senin için anlamı ne?
Yoğunluktan uzaklaşabilmek için ihtiyacım olan şey.
Sosyalleşme zamanı demek!
Konsantrasyonumu toplamak için bir fırsat.
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İş yerindesin ve toplantılar uzadı, aklından ilk geçen şey ne olur?
"Bir kahve daha olsa fena olmaz."
"Toplantı bitse de kahvemi içsem."
"Ne zaman bitecek acaba?" 🙄
"Biraz daha sabredeyim..."
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Son olarak, iş yerinde en çok hangi zamanlarda kahveye ihtiyacın oluyor?
Yoğun işleri toparladıktan sonra.
Uzun bir toplantının ardından.
Yemek molasından hemen sonra.