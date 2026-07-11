Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

1/8 İş yerine gelir gelmez ilk olarak ne yaparsın? Önce kahvemi alır, sonra bilgisayarımı açarım. Bilgisayarı açarken kahvemi hazırlarım. Önce maillere göz atarım. Öğlene kadar işlerimi toparlar, sonra bir kahve molası veririm.

2/8 Kahveni en çok hangi durumda tazelersin? Yoğun bir toplantıdan sonra. Öğle yemeğinin ardından. Mesai bitmeden! Sürekli desem... 🙄

3/8 Peki, gün içinde en çok hangisini içersin? Latte Filtre kahve Cappuccino Espresso Americano

4/8 Söyle bakalım, masandaki kahve biterse... Hemen yenisini alırım. Günde bir kupa kahve bana yeter zaten. Biraz daha bekler sonra mola veririm. Yenisini alana kadar işlerimi bitiremem!

5/8 Yoğun bir iş gününde kahveni nasıl içersin? Yavaş yavaş, keyifle... Çalışırken fark etmeden bitiririm. Vakit bulup içemem ki! 🙄 Bana 5 dakika verin hemen içer gelirim!

6/8 İş yerindeki kahve molalarının senin için anlamı ne? Yoğunluktan uzaklaşabilmek için ihtiyacım olan şey. Sosyalleşme zamanı demek! Konsantrasyonumu toplamak için bir fırsat. Günün en güzel anı!

7/8 İş yerindesin ve toplantılar uzadı, aklından ilk geçen şey ne olur? "Bir kahve daha olsa fena olmaz." "Toplantı bitse de kahvemi içsem." "Ne zaman bitecek acaba?" 🙄 "Biraz daha sabredeyim..."