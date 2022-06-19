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  4. Ev sahibi görüntüleri izleyince şoke oldu! Birini sırtına aldı, diğerini sürerek kaçtı

Ev sahibi görüntüleri izleyince şoke oldu! Birini sırtına aldı, diğerini sürerek kaçtı

19.06.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Seyhan'da bir apartmana giren hırsız, 2'nci ve 5'inci kattaki 2 çocuk bisikletini çaldı. Asansör ile inen hırsızın, bisikletlerden birini sırtına aldığı diğerini ise sürerek kaçtığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarını izleyen genç kadın ise şaştı kaldı...

Ev sahibi görüntüleri izleyince şoke oldu! Birini sırtına aldı, diğerini sürerek kaçtı

Adana'daki hırsızlık 13 Haziran gecesi Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Gece güvenliği olmayan apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, önce 2'nci sonra da 5'inci kattaki dairelerin kapısının önünde duran 2 çocuk bisikletini çalıp kaçtı. Ev sahipleri, sabah bisikletlerin olmadığını görünce polise haber verdi. Sitenin güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, asansör ile inen şüphelinin bisikletlerden birini sırtına aldığını diğerini ise sürerek kaçtığını belirledi.

"SIRTLADIĞINI GÖRDÜK"

Çisem Neval İnce (40), kamera görüntülerini seyrettikten sonra hırsızın rahat tavırlarına çok şaşırdığını belirterek "Hırsız içeri girdikten sonra önce 2'nci kattaki komşumuzun bisikletini ardından da 5'inci kata çıkıp bizimkisi çalıyor. Güvenlik kamerası görüntüsünde hırsız çaldığı bisiklete binip, bizimkini de sırtladığını gördük.

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"ÇOCUKLARIM ÇOK KORKUYOR"

Bu olaydan çok ürktük ve korktuk. İkiz çocuğum var, özellikle çok korktular. Çocuklarımıza apartman için 'En güvenlikli yerdesiniz' derken, artık kendimizi çok güvensiz hissetmeye başladık. Şu anda çocuklarım çok korkuyor ve tek başlarına bir şey yapamıyorlar" dedi.

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(DHA)

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Adana
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