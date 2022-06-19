Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı! İnsanlar akın akın istasyona geldi: Hatası ise pahalıya patladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ilginç bir olay yaşandı. Bir benzin istasyonunun yöneticisi benzin fiyatını yanlış yazarak kritik bir hata yaptı. Bu hata hem istasyona hem de çalışana pahalıya patladı. istasyonu binlerce dolar zarara uğrarken, yönetici hem işinden kovuldu hem de zor duruma düştü. Yöneticinin hikayesini İngiliz basını kamuoyuyla paylaştı. İşte kritik hatanın hikayesi...

ONDALIK İŞARETİ YANLIŞ YERE KOYUNCA...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

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Szczecina'nın hatasını fark eden insanlar Facebook, Twitter ve Instagram'da düşük fiyat hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Hızla yükselen yakıt maliyetleri varken belirlenen bu fiyata şaşıran sürücüler istasyona adeta akın etti. Öyle ki kuyruk dahi oluşturdular. Çalışanın bu hatası ise istasyona pahalıya patladı. Hata, istasyona yaklaşık 20 bin dolara mal oldu ve Szczecina işinden kovuldu.

Szczecina, "Yaptığım bir hataydı. Ben de 'bu bir kabus' diye düşündüm. Dizel hariç üç fiyatı da oraya koydum, ancak sonuncusu doğru gitmedi." dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Szczecina, "Bu yüzden sadece bunun sorumluluğunu ben aldım ve 'evet bu benim hatam ve suçlu benim' dedim" ifadelerini kullandı. Szczecina'nın kız kardeşi Paula Jackson, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Şimdiye kadar topladıkları para ise 3 bin doları aştı. İlk hedefleri ise 16 bin dolar.

İş avukatı Craig Zimmerman, KOVR'ye verdiği demeçte, Szczecina gibi insanların genellikle yasal konularda bu tür hatalardan korunduğunu söyledi. Zimmerman, "Yazılı bir anlaşma olmadan sorumlu olmasının tek yolu, görevinin kapsamı dışında hareket etmesidir. Örneğin, patronu 'Ne yaparsan yap, o benzin pompasının fiyatını asla belirleme' dediyse" ifadelerini kullandı.

