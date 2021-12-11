HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ev sahibi yaptığına inanılan kokina (yılbaşı çiçeği) satışları patladı! Çiçekçiye akın ediyorlar

Ev sahibi yaptığına inanılan kokina (yılbaşı çiçeği) satışları patladı! Çiçekçiye akın ediyorlar

11.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen, bir diğer adı ise "kokina" olan çiçeğin şans getirdiğine inanılıyor. Birçok vatandaş ev sahibi olmak hayâliyle kokinanın demedini 25 liraya alıyor. Kokina çiçeğinin alıcısını ev sahibi yaptığına dair inancın tamamen yalan olduğunu söyleyen çiçek satıcısı Mesut Tok, "Ben bu işi 1989 yılından beri yapıyorum, hiç kokinadan ev aldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Ev sahibi yaptığına inanılan kokina (yılbaşı çiçeği) satışları patladı! Çiçekçiye akın ediyorlar

Halk arasında yayılan söylentiye göre, kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri bir yıl boyunca çürümez ve solmaz ise, çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına dair vatandaşlar arasında bir inanç var. Bursa’da çiçekçiler çarşısında 32 yıldır çiçek satan Mesut Tok, ‘’Kokina çiçeği kasım ve aralık ayında çıkıyor ve yılbaşına kadar sürekli satılan bir çiçek türü. Dağlarda ve yol kenarlarında gördüğümüz dikenli bir bitki ve kırmızı meyveleri altında. Roman vatandaşlarımız bu çiçekleri dağlardan ve yol kenarlarında bulunan çalılıklardan topluyorlar. Altta olan kırmızı meyvelerini çiçeğin üzerine çıkartıp tek tek monte ediyor ve iple bağlıyorlar. Bu çiçek dikenlidir ve yaprakları da sivridir. Kokina çiçeğinin demedini vatandaşlara 20 ila 25 liradan satıyoruz’’ dedi.

f05160f9-f872-4b72-8140-ed1d7b4e5015

"BEN SENELERDİR SATIYORUM AMA HİÇ EV ALAMADIM"

Kokina çiçeğinin alıcısını ev sahibi yaptığına dair inancın tamamen yalan olduğunu söyleyen Mesut Tok, "Kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri bir yıl boyunca çürümez ve solmazsa, kişiyi ev sahibi yaptığına dair halk arasında bir inanç var. Ama öyle bir şey yok ve tamamen yalan. Ben bu işi 1989 yılından beri yapıyorum, hiç kokinadan ev aldığımı hatırlamıyorum. Yani çalışıp kazanacaksınız ve ancak bu şekilde ev veya mal sahibi olabilirsiniz. Bir de paşa kılıcı diye bir çiçek var onunda ev sahibi yaptığına inanıyorlar ama öyle bir şey yok ve tamamen yalan. Yani bizi tembelliğe itmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey olsaydı, bizzat ben 1989 yılından beri burada her sene kokina çiçeğini satıyorum, benim birer tane dairem olurdu. Halk arasında öyle bir inanç var ama ben hiç inanmıyorum. Çiçeğin uğur falan getirdiği yok. Ev sahibi yaptığı da yok, aksine cebinizden 25 lira gidiyor’’ diye konuştu.

İHA

Kadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdiKadınlara ithafen kızının adını verdiği çiçek bitki literatürüne girdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Sosyal medya bu maymunu konuşuyor! "Savaşa hazırlık yapıyor gibi"Sosyal medya bu maymunu konuşuyor! "Savaşa hazırlık yapıyor gibi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Dünya, onu 12 yaşında doğum yapmasıyla tanımıştı! Ortaya çıktı

Dünya, onu 12 yaşında doğum yapmasıyla tanımıştı! Ortaya çıktı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.