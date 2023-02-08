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Ev sevincini sosyal medyadan paylaşmıştı: 5 kişilik aile, 4 gün önce satın aldığı dairenin enkazında can verdi!

08.02.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından enkazlardan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. Elbistan'da, aralarında 3 çocuğun olduğu bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 kişilik ailenin, yıkılan binadaki daireyi depremden 4 gün önce satın aldıkları ortaya çıktı. Ailenin, sabah saatlerindeki ilk depremden yara almadan kurtuldukları, ancak öğle saatlerindeki ikinci büyük depremde binada bulunmaları sonucu enkaz altında kaldıkları öğrenildi.

Ev sevincini sosyal medyadan paylaşmıştı: 5 kişilik aile, 4 gün önce satın aldığı dairenin enkazında can verdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 4 gün önce Elbistan'da satın aldıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı. Taşkın ailesinin ilk depremde hasar görmesine rağmen girdikleri evlerinin ikinci depremde yıkıldığı öğrenildi.

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Aydın'ı Söke ilçesi Doğanbey Mahallesinden uzun yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İsmail Taşkın, 10 yıl önce Zeliha Taşkın ile evlendi. Eşinin memleketine yerleşip, sanayide kaynak ustası olarak çalışan Taşkın'ın bu evlilikten Sehernur Taşkın, Hanım Taşkın ve Muhammed Emin Taşkın isminde 3 çocuğu oldu.

EV SEVİNCİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

İsmail Taşkın, birikimi ile 2 Şubat günü Güneşli Mahallesi'nde satın aldığı dairenin tapusunun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

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İLK DEPREMDEN KURTULDULAR, İKİNCİ DEPREM ENKAZI ALTINDA KALDILAR

İsmail Taşkın ve ailesi, 6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremden kendi imkanlarıyla dışarıya kaçarak canlarını kurtardı. Ancak, 4 gün önce satın aldıkları evlerine tekrar giren Taşkın Ailesi, bu defa merkez üstü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı.

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Arama kurtarma ekipleri Taşkın Ailesi'nin 5 ferdinin bugün cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan İsmail Taşkın'ın ağabeyi Tanju Taşkın, Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı. (DHA)

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