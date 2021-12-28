Ev temizliği ve kişisel bakımda doğallıktan yana olanlar: Ev yapımı deodorant ve roll on tarifleri

Cilt bakım ve kozmetik ürünlerinizi evde kendiniz yapmaktan yanaysanız hazırladığımız bu tarifler tam size göre! Ter kokusunu uzun süre engelleyen, üstelik kimyasal içermeyen bu deodorant ve roll on tarifleri, hem pratik hem ekonomik. Detaylar yazımızda.
MALZEMELER
1 su bardağı ılık içme suyu
1 yemek kaşığı karbonat
HAZIRLANIŞI
Ilık bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonatı atın ve eriyene kadar iyice karıştırın.
Daha sonra, karbonatlı suyun içerisine esans yağından 5 damla damlatın.
Son olarak boş ve temiz bir parfüm şişesinin içerisine bu karışımı ekleyin.
Her kullanımdan önce çalkalayın.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı rendelenmiş bal mumu
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı nişasta
HAZIRLANIŞI
Bal mumu ve Hindistan cevizi yağını birlikte benmari usulü eritin.
Daha sonra diğer malzemeleri de içerisine ekleyip iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı boş bir roll on kabına dökün.
Karışımın biraz soğumasını bekleyin.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı kakao yağı
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası
2 yemek kaşığı karbonat
HAZIRLANIŞI
Kakao yağını Hindistan cevizi yağı ile birlikte benmari usulü eritin.
Karışım iyice eridiğinde ocaktan alın ve diğer malzemeleri de içerisine ekleyip güzelce karıştırın.
Hazırladığınız karışımı boş bir roll on kabına dökün.
Karışımın biraz soğumasını bekleyin.
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