Ev temizliği ve kişisel bakımda doğallıktan yana olanlar: Ev yapımı deodorant ve roll on tarifleri

Cilt bakım ve kozmetik ürünlerinizi evde kendiniz yapmaktan yanaysanız hazırladığımız bu tarifler tam size göre! Ter kokusunu uzun süre engelleyen, üstelik kimyasal içermeyen bu deodorant ve roll on tarifleri, hem pratik hem ekonomik. Detaylar yazımızda.

EV YAPIMI SPREY DEODORANT TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı ılık içme suyu

1 yemek kaşığı karbonat

5 damla tercih ettiğiniz esans yağı

HAZIRLANIŞI

Ilık bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonatı atın ve eriyene kadar iyice karıştırın.

Daha sonra, karbonatlı suyun içerisine esans yağından 5 damla damlatın.

Son olarak boş ve temiz bir parfüm şişesinin içerisine bu karışımı ekleyin.

Her kullanımdan önce çalkalayın.

Kimyasal içermeyen sprey deodorantınızı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

EV YAPIMI ROLL ON TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı rendelenmiş bal mumu

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı nişasta

15 damla tercih ettiğiniz esans yağı

HAZIRLANIŞI

Bal mumu ve Hindistan cevizi yağını birlikte benmari usulü eritin.

Daha sonra diğer malzemeleri de içerisine ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı boş bir roll on kabına dökün.

Karışımın biraz soğumasını bekleyin.

Daha sonra karışımı katılaşması için buzdolabına koyun.

KAKAO YAĞLI ROLL ON TARİFİ

MALZEMELER

4 yemek kaşığı kakao yağı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası

2 yemek kaşığı karbonat

15 damla tercih ettiğiniz esans yağı

HAZIRLANIŞI