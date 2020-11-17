Ev temizliğinde basit ama etkili formül: 50 dakikada bir...

Ev temizliği için basit ama etkili tüyolarla ev kazalarından ve sakatlanmalardan uzak durmak mümkün. Ev temizliğine kendinizi kaptırarak sağlığınızdan olmak istemiyorsanız bazı noktalara özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Covid-19 pandemisi yüzünden günlük rutinimizde daha fazla yer kaplayan ev temizliği başlı başına bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Çamaşır, ütü, yemek ve ev temizliği gibi günlük yapılması gereken rutinlerle ilgili uzmanlar kişileri sakatlanmalara karşı uyarıyor. Yapacağımız yanlış hareket ise farkında olmadan sağlığımızı tehlikeye atıyor. Kişiler bu tehlikelere karşı bilinçli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ise diz, bel, boyun, omuz gibi bölgelerde ortaya çıkabilecek problemler ile karşılaşabiliriz.

EV TEMİZLİĞİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ev temizliği yaparken temizlik yaptığınız yerin yüksekliği omurga sağlığınız için büyük önem taşıyor. Çok alçaktaysanız eğilmek zorunda kaldığınızdan kambur pozisyonda durmanıza sebep olurken aşırı yüksek olması da kol bölgemizde zorlanmaya neden olabilir. Vücuttan 30 cm uzaklıkta sıklıkla yapılan işler, ağrılara sebep olduğu için belinizi çok fazla öne eğmemeniz gerekiyor. Tezgâh ve masada çalışırken, gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Lavaboda yıkama işleri yapılırken bir ayağımız biraz daha önde olmalıdır. Belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Tutulmalara karşı ise uzun süreli ayakta ya da oturarak çalışmamaya dikkat edin.