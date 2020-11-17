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Ev temizliğinde basit ama etkili formül: 50 dakikada bir...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliği başlı başına büyük bir olay. Kimileri yalnız başına bu yükün altına girerken kimileri ise ev temizliği için destek alıyor. Uzmanlar ev işleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlığınızı da göz önünde bulundurarak 50 dakikada bir 10 dakika dinlenin uyarısında bulundular.

Ev temizliğinde basit ama etkili formül: 50 dakikada bir...

Ev temizliği için basit ama etkili tüyolarla ev kazalarından ve sakatlanmalardan uzak durmak mümkün. Ev temizliğine kendinizi kaptırarak sağlığınızdan olmak istemiyorsanız bazı noktalara özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Covid-19 pandemisi yüzünden günlük rutinimizde daha fazla yer kaplayan ev temizliği başlı başına bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Çamaşır, ütü, yemek ve ev temizliği gibi günlük yapılması gereken rutinlerle ilgili uzmanlar kişileri sakatlanmalara karşı uyarıyor. Yapacağımız yanlış hareket ise farkında olmadan sağlığımızı tehlikeye atıyor. Kişiler bu tehlikelere karşı bilinçli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ise diz, bel, boyun, omuz gibi bölgelerde ortaya çıkabilecek problemler ile karşılaşabiliriz.

EV TEMİZLİĞİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ev temizliği yaparken temizlik yaptığınız yerin yüksekliği omurga sağlığınız için büyük önem taşıyor. Çok alçaktaysanız eğilmek zorunda kaldığınızdan kambur pozisyonda durmanıza sebep olurken aşırı yüksek olması da kol bölgemizde zorlanmaya neden olabilir. Vücuttan 30 cm uzaklıkta sıklıkla yapılan işler, ağrılara sebep olduğu için belinizi çok fazla öne eğmemeniz gerekiyor. Tezgâh ve masada çalışırken, gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Lavaboda yıkama işleri yapılırken bir ayağımız biraz daha önde olmalıdır. Belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Tutulmalara karşı ise uzun süreli ayakta ya da oturarak çalışmamaya dikkat edin.

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ANİ DÖNMELER EN ÇOK YARALANMA SEBEBİ

Ev temizliğinde en çok yaralanma ani dönmeler sonucu ortaya çıkıyor. Ütü yapılırken, istemsiz olarak gövde sık sık dönme hareketi yapar. Çalıştığınız yöne doğru bir adım atın ya da ayaklarınızın yere tam temasını sağlayan döner bir taburede oturarak ütü yapın. Perde asarken olduğu gibi ellerin başın üzerinde, dirseklerin omuzların üzerinde olduğu işler yaralanmalara yol açar. Bunu önlemek için merdiven gibi yükseltiler kullanın. Çamaşırlarınızı ise belinize yüklenmeden, hafifçe öne doğru eğilerek asın. Yer silmeyi dizlerinizin üzerinde yapmayın. Uzun saplı bir temizlik malzemesi kullanın. Dizlerinizin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapacaksanız, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak koyun. Elektrikli süpürgesinin sapının yeterince uzun olmasına dikkat edin.

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