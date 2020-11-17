Kadınların yüzde 70’i bu hatayı yapıyor! Göğüs ölçünüzü alırken...

Meme sağlığı açısından doğru sutyen seçmek çok önemlidir. Doğru sutyen seçimi için göğüs ölçünüzü tam olarak bilmeniz gerekmektedir. Vücudunuzu düzgün bir şekilde sarmayan sutyenler bağ ve cilt/cilt altı dokuyu uzatarak hem ağrıya hem de sarkmaya neden oluyor.
Bunun yanı sıra yanlış seçilmiş sutyen göğüste kızarıklık, kaşıntı ve tahriş gibi cilt sorunları oluşturarak, kişinin gündelik yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Kadınların yüzde 70'inin göğüs ölçülerini bilmediklerini ve bu nedenle yanlış sutyen seçimi yaptıkları belirtiliyor.
Kilo alıp verildiğinde veya gebelik döneminde kadınların beden ölçülerinde değişiklik yaşanır. Dönemsel olarak farklı sutyenlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle belli aralıklarla göğüs ölçüsünün hesaplanması ve bu ölçülere uygun sutyen seçiminin yapılması gerekiyor.
Sutyen seçiminde göğüs ölçüsü kadar göğüs tipi de çok önemli. Göğsü büyük olan kadınların göğüslerini daha küçük gösterebilmeleri için toparlayıcı özelliğe sahip minimize ve balenli sutyen modellerini seçmesi gerekiyor.
Balenler göğüs ağırlığının tamamının göğüs kaslarına yüklenmesini önleyerek, göğüsün sarkmasını engeller. Bunun yanı sıra sırta binen ağırlığın engellenmesi ve hareket özgürlüğünün sağlanması nedeniyle sütyenin geniş askılı ve yan destekli olmasına özen gösterilmelidir. Küçük göğüslü kadınlar ise göğüslerini olduğundan daha büyük göstermek için push-up olarak adlandırılan destekli sutyenleri tercih etmelidir. Fakat bu noktada konfor ve göğüs sağlığı açısından sutyenin çok fazla destekli olmamasına dikkat edilmelidir.
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