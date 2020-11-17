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Kadınların yüzde 70’i bu hatayı yapıyor! Göğüs ölçünüzü alırken...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meme sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan sutyen doğru seçilmediğinde birçok soruna yol açabiliyor. Genelde göz kararı alınan sutyenler hem gün içinde rahatsızlık hem de ağrı ve sarkmaya neden oluyor.

Kadınların yüzde 70’i bu hatayı yapıyor! Göğüs ölçünüzü alırken...

Meme sağlığı açısından doğru sutyen seçmek çok önemlidir. Doğru sutyen seçimi için göğüs ölçünüzü tam olarak bilmeniz gerekmektedir. Vücudunuzu düzgün bir şekilde sarmayan sutyenler bağ ve cilt/cilt altı dokuyu uzatarak hem ağrıya hem de sarkmaya neden oluyor.

Bunun yanı sıra yanlış seçilmiş sutyen göğüste kızarıklık, kaşıntı ve tahriş gibi cilt sorunları oluşturarak, kişinin gündelik yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Kadınların yüzde 70'inin göğüs ölçülerini bilmediklerini ve bu nedenle yanlış sutyen seçimi yaptıkları belirtiliyor.

SUTYEN SEÇİMİ İÇİN GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ ALINMALI

Kilo alıp verildiğinde veya gebelik döneminde kadınların beden ölçülerinde değişiklik yaşanır. Dönemsel olarak farklı sutyenlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle belli aralıklarla göğüs ölçüsünün hesaplanması ve bu ölçülere uygun sutyen seçiminin yapılması gerekiyor.

  • Doğru sutyen seçimi için göğüs ölçüsü almak için mezurayı göğsünüzün altından göğüs kafesinize sıkıca dolamanız gerekiyor.
  • Ulaştığımız değer bize 75,80 gibi beden ölçümüzü veriyor.
  • İlk adımı tamamladıktan sonra sıra sutyen kup ölçüsünün hesaplanmasına geliyor.
  • Bu sefer mezurayı sırtımızdan ve meme uçlarımızdan geçirerek ölçüm yapıyoruz.
  • İlk ve ikinci adımda elde ettiğimiz değerler arasındaki fark ise bize göğsümüzün kup ölçüsünü veriyor.
  • Örneğin; ilk yaptığımız ölçümün sonucu 80 cm, ikinci ölçümün sonucu ise 94 cm olduğunu düşünürsek, 94-80=14 yani kup ölçüsü C olmuş oluyor.
  • Göğüs ölçüsü hesaplanırken en çok kup ölçüsünün belirlenmesi noktasında hata yapılıyor.
  • Bunu basitçe açıklamamız gerekirse; ilk ve ikinci adımda elde edilen değerlerin arasında fark 6,5 cm'den küçükse A, 6,5 – 13 cm arasındaysa B, 14-19,5 cm arasındaysa C, 19,5-26 cm arasındaysa D kup olarak belirlenmesi gerekiyor.

SUTYEN SEÇİMİNDE GÖĞÜS TİPİ ÖNEMİ

Sutyen seçiminde göğüs ölçüsü kadar göğüs tipi de çok önemli. Göğsü büyük olan kadınların göğüslerini daha küçük gösterebilmeleri için toparlayıcı özelliğe sahip minimize ve balenli sutyen modellerini seçmesi gerekiyor.

Balenler göğüs ağırlığının tamamının göğüs kaslarına yüklenmesini önleyerek, göğüsün sarkmasını engeller. Bunun yanı sıra sırta binen ağırlığın engellenmesi ve hareket özgürlüğünün sağlanması nedeniyle sütyenin geniş askılı ve yan destekli olmasına özen gösterilmelidir. Küçük göğüslü kadınlar ise göğüslerini olduğundan daha büyük göstermek için push-up olarak adlandırılan destekli sutyenleri tercih etmelidir. Fakat bu noktada konfor ve göğüs sağlığı açısından sutyenin çok fazla destekli olmamasına dikkat edilmelidir.


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