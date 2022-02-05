Ev temizliğinize nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız işte karşınızda temizliği pratik hale getirecek tüyolar!

Temizlik için tek bir gününüz var ve hangi işi aradan çıkaracağınızı bilmiyor musunuz? Tek boş gününüzü temizlik yaparak geçirmek istemiyor musunuz? O zaman sizler için hazırladığımız ev temizliği için farklı tüyolar listemizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. İşte temizliği daha pratik ve hızlı hale getirecek bu tüyolar...

TEMİZLİK İÇİN PLAN YAPIN

Planlı olmak size her işte vakit kazandırır. Temizliğe başlamadan önce o gün içerisinde evinizde mutlaka yapmanız gereken önemli işleri belli bir sıraya koymalısınız. Öncelikli olarak yapılması gereken işleri hallettikten sonra listede yer alan diğer temizlik işlerine geçebilirsiniz. Listenizde göz önünde bulunan yerlerin temizliğine öncelik vermenizi tavsiye ediyoruz.

GÜNLÜK TEMİZLİĞİNİZİ AKSATMAMAYA ÇALIŞIN

Temizliği günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek haftalık detaylı temizlik yaparken size zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; bulaşıkları bekletmeden yıkamak veya banyo yaptıktan sonra fayansları hızlı bir şekilde temizlemek gibi. Bu sayede tek boş gününüzde hem ağır bir temizlik yapmanıza gerek kalmaz hem fazla yorulmadan ve kısa süre içerisinde temizliğinizi bitirirsiniz. Günde birkaç dakikanızı ayırarak evinizde dağılan bölümleri toplayabilir, böylece boş gününüzde yapacağınız detaylı temizlik için zaman kazanmış olursunuz. Gün içerisinde kullandığınız eşyaları eski yerine temiz ve düzenli bir şekilde bırakmak da zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

HAFTADA BİR KEZ DETAYLI TEMİZLİK YAPMAYI UNUTMAYIN

Haftada en az bir kere detaylı temizlik yapmak evinizin her zaman düzenli ve temiz kalmasını sağlar. Detaylı temizliklerinize en az 20 dakika ayırmanız öneriyoruz. 20 dakika içerisinde ortalığı toplayabilir, toz alabilir, kirli çamaşırlarınızı yıkayabilir veya yerleri silebilirsiniz. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda işleriniz birikmez ve tüm gününüzü temizliğe ayırmak zorunda kalmazsınız.

