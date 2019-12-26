Ev yapımı 5 kahve maskesi tarifi ile güzelliğinizi kusursuzlaştırın

İçerdiği kafein ile güne enerjik başlamamızı sağlayan bu harika içeceği hiç cildiniz için kullanmayı düşündünüz mü? Evet, evde hazırlayacağınız oldukça pratik 5 farklı kahve maskesiyle görünümünüzü kusursuzlaştırabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz o cilt dostu kahve maskesi tarifleri...
Malzemeler:
1/4 bardak balmumu
1/4 fincan demlenmiş kahve
1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı jojoba yağı
3 kapsül E vitamini
4-5 damla esansiyel papatya yağı
Hazırlanışı:
Balmumunu bir cam kabın içine yerleştirin ve düşük ateşte daha büyük bir su kabına daldırın. Balmumu eridiğinde, demlenmiş kahveyi, Hindistan cevizi yağını, jojoba yağını ve E vitamini yağını ekleyin. Her malzemeyi ekledikçe iyice karıştırın.Sıcaktan çıkarın ve 4-5 damla esansiyel papatya yağı ekleyin, karıştırın.
Karışımı cam saklama kabına aktarın. Katılaşması için buzdolabına koyun.Hazırladığınız maskeyi buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğuk özellikle şişkinlikler için de iyi olacaktır.
Göz altı morluklarına iyi gelen kahve maskesini akşam yatmadan önce göz altlarınıza dikkatlice sürün. Yaklaşık 15-20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı granül kahve
1 yemek kaşığı yoğurt
Hazırlanışı:
Kahve, bal ve yoğurdu bir kapta karıştırdıktan sonra temizlenmiş yüzünüze sürün. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile masaj yaparak durulayın. İşlem sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın.
Malzemeler:
1/2 bardak öğütülmüş kahve
1/4 bardak Hindistan cevizi yağı
1/2 bardak toz şeker
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi yağını düşük bir ısıda eritin. Ancak kaynamamasına ve yanmamasına dikkat edin. Eridikten sonra içine kahve ve şekeri ilave edin. Temiz cilde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.
Malzemeler:
1 çay kaşığı öğütülmüş kahve
2 çay kaşığı bal
1 çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri, neredeyse bir hamur kıvamı olacak şekilde karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize uygulayıp 20 dakika bekleyin. Maskeyi soğuk su ile temizledikten sonra cildinize uygun bir nemlendirici sürerek bakımı tamamlayın.
Malzemeler:
1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği
½ fincan şekersiz kakao tozu
1 bardak şekersiz badem sütü
1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)
1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)
Hazırlanışı:
Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın. Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz. Ardından limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın.
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