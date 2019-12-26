Ev yapımı 5 kahve maskesi tarifi ile güzelliğinizi kusursuzlaştırın

İçerdiği kafein ile güne enerjik başlamamızı sağlayan bu harika içeceği hiç cildiniz için kullanmayı düşündünüz mü? Evet, evde hazırlayacağınız oldukça pratik 5 farklı kahve maskesiyle görünümünüzü kusursuzlaştırabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz o cilt dostu kahve maskesi tarifleri...

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN MASKE

Malzemeler:

1/4 bardak balmumu

1/4 fincan demlenmiş kahve

1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı jojoba yağı

3 kapsül E vitamini

4-5 damla esansiyel papatya yağı

Hazırlanışı:

Balmumunu bir cam kabın içine yerleştirin ve düşük ateşte daha büyük bir su kabına daldırın. Balmumu eridiğinde, demlenmiş kahveyi, Hindistan cevizi yağını, jojoba yağını ve E vitamini yağını ekleyin. Her malzemeyi ekledikçe iyice karıştırın.Sıcaktan çıkarın ve 4-5 damla esansiyel papatya yağı ekleyin, karıştırın.

Karışımı cam saklama kabına aktarın. Katılaşması için buzdolabına koyun.Hazırladığınız maskeyi buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğuk özellikle şişkinlikler için de iyi olacaktır.

Göz altı morluklarına iyi gelen kahve maskesini akşam yatmadan önce göz altlarınıza dikkatlice sürün. Yaklaşık 15-20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.