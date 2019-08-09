KADIN

Ev yapımı baklavası ek gelir kapısı oldu! 'Bütün kadınlara da bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bingöl'de yöresel ev yemekleri yapıp satan 3 çocuk annesi Aysel Güven, 2 arkadaşıyla başladığı 'Ev yapımı baklava' büyük talep görmeye başladı. Günlük 40 tepsi baklava çıkartan Güven, hem yöresel lezzeti müşterilerine sunuyor hemde ek gelir elde ediyor.

Ev yapımı baklavası ek gelir kapısı oldu! 'Bütün kadınlara da bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum'

Bingöl'de 6 yıl önce açtığı işletmede yöresel ev yemekleri yapan 3 çocuk annesi Aysel Güven, yanında istihdam ettiği 2 arkadaşıyla birlikte bayramların vazgeçilmezi olan ev baklavası üretimi yapıyor. Güven, günlük 40 tepsi baklava satarak aile ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.

2

Arkadaşlarıyla birlikte 6 yıldır ev yemekleri yapan Aysel Güven,'Ev ekonomisine katkı olsun diye çalışıyoruz. Bayramlar da ise ev yemeklerini bırakıp sadece ev baklavası dediğimiz tatlı siparişlerini alıyoruz. Günlük 40 tepsiye yakın sipariş alıyorum. Hem ev ekonomisine katkıda bulunup eşlerimize destek sağlıyoruz hem de kendimiz kazanıyoruz' dedi.

AW775188_05

'BÜTÜN KADINLARA TAVSİYE EDİYORUM'

Baklavalarında hazır ürünler kullanmadığını ve bu yüzden tercih edildiğini dile getiren Güven, 'Bütün kadınlara da bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Yapabilecekleri işleri muhakkak yapmalılar. Baklavamız da ev yapımıdır. Eski özlediğimiz baklavadır. Hazır ürünler kullanmıyoruz, alın teri, el emeğidir' diye bilgi verdi.

3

Bayramlarda ev yapımı baklava tercih eden Nesrin Topal ise, 'Aysel ablamızın ev yapımı baklavalarını almak için geldim. Bu mahallede aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Birkaç yıl önce bayramlarda tatlılarımızı hazır alıyorduk ama ablamızın el lezzetini duyunca buradan almaya başladık. Baklavasına fıstığını, şerbetini çok güzel kullanıyor. Biz de bundan memnunuz' diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyorTürkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor
Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aysel Güven baklava

En Çok Okunan Haberler

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Emily Ratajkowski bu kez koltuk altı fotoğrafıyla gündemde! 'Tıraş olup olmamak bana kalmış'

Emily Ratajkowski bu kez koltuk altı fotoğrafıyla gündemde! 'Tıraş olup olmamak bana kalmış'

Çamaşırınızı değiştirin, günlük ped kullanmayın

Çamaşırınızı değiştirin, günlük ped kullanmayın

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin

Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin iflası üzerine girişimci oldu, mumbar dolmasını iş fırsatına çevirdi

Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Vücuttaki Feng Fu noktası bakın neler yapıyor?

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi!

Yeni burç tarihleri neler? Burçlar nasıl değişti, 13. burç nedir?

Burçların tarihleri değişti!

Haftada iki kez idrar idrar içen kadın: 'Cildime faydalı, sivilcelerim yok oldu'

Haftada iki kez idrar içiyor: İşte sebebi

Hayatınızı kolaylaştıracak daha önce bilmediğiniz püf noktalarıyla tanışın

Kulaktaki bu noktaları çekmenin öyle yararları var ki...

Güne iyi başlamak için 5 ipucu!

Güne iyi başlamak için 5 ipucu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.