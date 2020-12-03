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Ev yapımı bulaşık tableti! Bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bulaşık makinesi temizlik için cankurtarandır ancak, çalıştırması maliyetli olabilir. Bir temizlik uzmanı, süpermarkette bulunan markaların fiyatını çok pahalı bulunca kendi formülünü buldu. Denemek isteyenler için de çözümünü paylaştı.

Ev yapımı bulaşık tableti! Bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve...

Instagram'da @ mrs.d.cleaning.reviews olarak paylaşım yapan kadın, ev yapımı tabletlerini yapmak için karbonat, sitrik asit ve bulaşık deterjanı kullandığını açıkladı.

Kendine 'Bayan D' adını veren kadın, bir kaseye bir fincan bikarbonat soda ve çeyrek fincan sitrik asit koyup karıştırarak başladı. Daha sonra karışıma bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ekledi ve karıştırdı. İyice birleştikten sonra karışımı silikon buz küpü kalıplarına bastırdı.

Tabletlerin yerleşmesinin en az dört saat sürdüğünü kadın bir gece bu şekilde bekletmenin en iyisi olduğunu söylüyor. Daha sonra onları kalıptan çıkarmanızı ve hava geçirmez bir kavanozda saklamanızı öneriyor.

UZMAN UYARDI: İŞE YARAYABİLİR AMA...

Bayan D bunların kendisi için işe yaradığını söylerken, sitrik asit üreten markalardan biri, reçete konusunda uyarılarda bulundu ve bunların herkes için işe yaramayabileceğine dikkat çekti.

Uzman şunları söyledi: 'Bu tarifler neredeyse her zaman kimyager olmayanlar tarafından hazırlanır. Çünkü asitleri ve alkalileri aynı tarifte birleştirmeyi tavsiye ederler, ki bu hiç mantıklı değildir. Bu ev yapımı tariflerle ilgili sorunlar hemen anlaşılmayabilir ve gerçekten de ilk başta işi yapıyor gibi görünebilirler ancak, muhtemelen sorunları daha sonra göreceksiniz. Bulaşık deterjanı bulaşık makinesinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve zeminde köpük oluşabilir.'

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