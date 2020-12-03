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Su ısıtıcısını derinlemesine temizleyen formül! Sadece limon ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pırıl pırıl bir banyonun veya yeni yıkanmış bir halının ışıltılı görüntüsünü ne kadar temizlerseniz temizleyin su ısıtıcısında bulamazsınız. Ne yaparsanız yapın kalıplaşmış o kireç tabakasından kurtulamazsınız. Neyse ki, kireçten kurtulmanın doğal, ovalamasız yolunu bulduk.

Su ısıtıcısını derinlemesine temizleyen formül! Sadece limon ve...

Avustralyalı bir anne tek bir doğal malzeme kullanarak su ısıtıcısını derinlemesine temizlemenin yolunu TikTok'ta paylaştı.

Kendisine Mama_Mila diyen kadın, videoyu 160.000 takipçisiyle paylaştı. Su ısıtıcısının yarısına kadar su doldurun ve 6 dilim limon ekleyin.

LİMONUN MUCİZE ETKİSİ

Limonu ekledikten sonra Mila, su ısıtıcısını iki kez kaynatmanız ve suyu boşaltmadan önce sıcak suyu su ısıtıcısında 30 dakika bekletmeniz gerektiğini açıklıyor. Suyu döktükten sonra su ısıtıcısının içine bir göz attığınızda, bu akıllı limon numarasının harikalar yarattığını görebilirsiniz.

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Limondaki asitliğin aynı zamanda bakteri, küf ve mikropları da öldürdüğü düşünülmektedir, bu yüzden harika bir doğal temizlik ürününden daha fazlasıdır.

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