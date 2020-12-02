Ev yapımı doğal mı doğal! Şekerden ağda yapılışı

3 basit malzemeyle ağda yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey toz şeker, limon suyu ve su. İşte adım adım ağdanın hazırlanışı. Bu malzemeler iki bacağınız için yeterli olacaktır daha fazla bölgeye ağda yapacaksanız malzemeleri artırabilirsiniz.
AĞDA MALZEMELERİ
- 1 su bardağı (200 g) toz beyaz şeker
- 1/8 su bardağı (30 ml) limon suyu
- 1/8 su bardağı (30 ml) ılık su
AĞDANIN HAZIRLANIŞI
- Orta boy bir tencereyi ocağa koyun. Beyaz şekeri, limon suyunu ve ılık suyu tencereye ekleyin. Bunları birleştirmek için karıştırın.
- Karışımı yüksek ateşte kaynatın. Karışıma göz kulak olun, çünkü ısındıkça kabarmaya başlayacaktır.
- Karışımı yakmamaya özen gösterin. Karışım altın kahverengiye dönünce tencereyi ocaktan alın. Karışımı kaynarken karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ve koyu altın bir renge dönüştüğünde, ateşi kapatın. Sıcak bir şuruba benzemeli. Bal gibi kalınsa, biraz daha ısıtın.
- Karışımı bir kaseye veya kavanoza dökün ve 30 dakika soğumaya bırakın.
- Geleneksel sıcak ağdadan farklı olarak şeker ağdası sıcak kullanılmamalıdır. Bir kaseye veya kavanoza dökün ve soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin. Hâlâ rahatsız olacak kadar sıcak veya ılık geliyorsa, devam etmeden önce birkaç dakika daha soğumasını bekleyin. İşte bitti!
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