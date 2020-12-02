Ev yapımı doğal mı doğal! Şekerden ağda yapılışı

3 basit malzemeyle ağda yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey toz şeker, limon suyu ve su. İşte adım adım ağdanın hazırlanışı. Bu malzemeler iki bacağınız için yeterli olacaktır daha fazla bölgeye ağda yapacaksanız malzemeleri artırabilirsiniz.

AĞDA MALZEMELERİ

1 su bardağı (200 g) toz beyaz şeker

1/8 su bardağı (30 ml) limon suyu

1/8 su bardağı (30 ml) ılık su

AĞDANIN HAZIRLANIŞI