KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ev yapımı doğal mı doğal! Şekerden ağda yapılışı

Ev yapımı doğal mı doğal! Şekerden ağda yapılışı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güzellik salonunda ağda yaptırmak oldukça pahalı ve hijyenden tam anlamıyla emin olmak istediğimiz bir eylem. Neyse ki evde de ağda yapmak mümkün hem de daha az acıyla.

Ev yapımı doğal mı doğal! Şekerden ağda yapılışı

3 basit malzemeyle ağda yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey toz şeker, limon suyu ve su. İşte adım adım ağdanın hazırlanışı. Bu malzemeler iki bacağınız için yeterli olacaktır daha fazla bölgeye ağda yapacaksanız malzemeleri artırabilirsiniz.

AĞDA MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı (200 g) toz beyaz şeker
  • 1/8 su bardağı (30 ml) limon suyu
  • 1/8 su bardağı (30 ml) ılık su

AĞDANIN HAZIRLANIŞI

  • Orta boy bir tencereyi ocağa koyun. Beyaz şekeri, limon suyunu ve ılık suyu tencereye ekleyin. Bunları birleştirmek için karıştırın.
  • Karışımı yüksek ateşte kaynatın. Karışıma göz kulak olun, çünkü ısındıkça kabarmaya başlayacaktır.
  • Karışımı yakmamaya özen gösterin. Karışım altın kahverengiye dönünce tencereyi ocaktan alın. Karışımı kaynarken karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ve koyu altın bir renge dönüştüğünde, ateşi kapatın. Sıcak bir şuruba benzemeli. Bal gibi kalınsa, biraz daha ısıtın.
  • Karışımı bir kaseye veya kavanoza dökün ve 30 dakika soğumaya bırakın.
  • Geleneksel sıcak ağdadan farklı olarak şeker ağdası sıcak kullanılmamalıdır. Bir kaseye veya kavanoza dökün ve soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin. Hâlâ rahatsız olacak kadar sıcak veya ılık geliyorsa, devam etmeden önce birkaç dakika daha soğumasını bekleyin. İşte bitti!
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
6 bin TL'ye satılıyor! 'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'6 bin TL'ye satılıyor! 'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...
Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...
Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'
Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Saçı ve kirpikleri kısa sürede uzatıyor! Masamızın vazgeçilmezi çayı...
Saçı ve kirpikleri kısa sürede uzatıyor! Masamızın vazgeçilmezi çayı...
Neler deniyorlar neler! Kimi kokusuyla, kimi de...
Neler deniyorlar neler! Kimi kokusuyla, kimi de...
Karısı ikiz doğururken o ofise gitti
Karısı ikiz doğururken o ofise gitti
İlginizi Çekebilir
Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?
Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Buzluğa bozuk para koymayı unutmayın! Bakın neler oluyor
Buzluğa bozuk para koymayı unutmayın! Bakın neler oluyor
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik salonunun önünden bile geçmeyeceksiniz! Evde manikürün 5 püf noktası
Evde manikürün 5 püf noktası
Süt kaymağı mucizesi! Yüzünüzdeki değişim dakikalar sonra ortada
Süt kaymağı mucizesi!
6 bin TL değerindeki ceket alay konusu oldu: Bulaşık eldiveni mi yaptınız?
6 bin TL'ye satılıyor! 'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'
G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?
G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?
Sirkeli şifa! Sorunlu ayak kalmayacak
Sirkeli şifa! Sorunlu ayak kalmayacak
Gözlerinizi daha anlamlı kılmak için 7 önemli sır
Gözlerinizi daha anlamlı kılmak için 7 önemli sır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.