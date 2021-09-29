Kırışıklıklardan kurtulmak için binlerce lira harcamaya son! Bu kremleri evinizde hazırlayarak...

Yaş ilerledikçe bazı cilt problemleri yaşayabilirsiniz ancak bu problemlere boyun eğmek zorunda değilsiniz! Ayrıca güvenilmez bakım ürünlerine de mahkum değilsiniz. Evde yapabileceğiniz birçok kırışıklık kremi var. İşte o mucize etkisi yaratan tariflerden birkaçı!

CİLDİ BESLEYEN KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

1 fincan kunduz yağı

1 fincan kafur yağı

1 fincan badem yağı

HAZIRLANIŞI

Tüm yağları karıştırın.

Her gece yatmadan önce masajla yüzünüze uygulayın.

NEMLENDİRİCİ KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı domates püresi

1 çay kaşığı kafur yağı

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın.

1-2 saat buzdolabında bekletin.

Yatmadan önce sürüp 15 dakika bekleyin.

Ilık suyla yıkayın.

CİLDİ ARINDIRAN KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı yosun

1 çay kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri iyice çırpın.

Yatmadan önce yüzünüze düzenli olarak sürün.

GENÇLEŞTİREN KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

2 bardak su

4 yemek kaşığı bal mumu

Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

15 damla kuşburnu yağı

5-6 damla gül yağı

10 damla badem yağı

1 ampul E vitamini

HAZIRLANIŞI

İki bardak suyu kaynatın.

Tencerenin üzerine bir cam kap yerleştirin.

Bu kaba 4 yemek kaşığı bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım su bardağı zeytinyağı ekleyin ve ısıtarak karıştırın.

Sonra kuşburnu yağı ekleyin.

Ardından gül ve badem yağı ekleyin.

Karışım soğuduktan sonra E vitamini kapsülü kırın ve karıştırın.

Hazırladığınız kremi sabahları ve akşamları uygulayın.

CANLANDIRICI ETKİLİ KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı vazelin

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya badem yağı

HAZIRLANIŞI

2 yemek kaşığı vazelini benmari usulü eritin ve soğutun.

Sonra 1 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı badem yağı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.

Hazırladığınız bu tarifi her gece düzenli olarak uygulayın.

UN VE BALLI KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

Yarım bardak buğday unu

2 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı gliserin

1 yumurta beyazı

HAZIRLANIŞI