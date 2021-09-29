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Kırışıklıklardan kurtulmak için binlerce lira harcamaya son! Bu kremleri evinizde hazırlayarak...

29.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt dokusunda azalan yağlar cildi kırıştırır. Bu durumu engellemek için piyasada çok sayıda bakım ürünü var. Ancak birçok kimyasalı barındıran bu ürünler, kırışıklıkları gidermeye yardımcı olsa da farklı zararlı etkileri de bulunuyor. Bu kırışıklıklarla mücadele etmek ve kimyasallarla dolu ürünleri kullanmak istemiyorsanız, evde de krem yapabilirsiniz.

Kırışıklıklardan kurtulmak için binlerce lira harcamaya son! Bu kremleri evinizde hazırlayarak...

Yaş ilerledikçe bazı cilt problemleri yaşayabilirsiniz ancak bu problemlere boyun eğmek zorunda değilsiniz! Ayrıca güvenilmez bakım ürünlerine de mahkum değilsiniz. Evde yapabileceğiniz birçok kırışıklık kremi var. İşte o mucize etkisi yaratan tariflerden birkaçı!

CİLDİ BESLEYEN KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

  • 1 fincan kunduz yağı

  • 1 fincan kafur yağı

  • 1 fincan badem yağı

HAZIRLANIŞI

  • Tüm yağları karıştırın.

  • Her gece yatmadan önce masajla yüzünüze uygulayın.

NEMLENDİRİCİ KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı domates püresi

  • 1 çay kaşığı kafur yağı

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri karıştırın.

  • 1-2 saat buzdolabında bekletin.

  • Yatmadan önce sürüp 15 dakika bekleyin.

  • Ilık suyla yıkayın.

CİLDİ ARINDIRAN KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

  • 1 çay kaşığı yosun

  • 1 çay kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Malzemeleri iyice çırpın.

  • Yatmadan önce yüzünüze düzenli olarak sürün.

GENÇLEŞTİREN KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

  • 2 bardak su

  • 4 yemek kaşığı bal mumu

  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 15 damla kuşburnu yağı

  • 5-6 damla gül yağı

  • 10 damla badem yağı

  • 1 ampul E vitamini

HAZIRLANIŞI

  • İki bardak suyu kaynatın.

  • Tencerenin üzerine bir cam kap yerleştirin.

  • Bu kaba 4 yemek kaşığı bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım su bardağı zeytinyağı ekleyin ve ısıtarak karıştırın.

  • Sonra kuşburnu yağı ekleyin.

  • Ardından gül ve badem yağı ekleyin.

  • Karışım soğuduktan sonra E vitamini kapsülü kırın ve karıştırın.

  • Hazırladığınız kremi sabahları ve akşamları uygulayın.

CANLANDIRICI ETKİLİ KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı vazelin

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya badem yağı

HAZIRLANIŞI

  • 2 yemek kaşığı vazelini benmari usulü eritin ve soğutun.

  • Sonra 1 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı badem yağı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.

  • Hazırladığınız bu tarifi her gece düzenli olarak uygulayın.

UN VE BALLI KIRIŞIKLIK KREMİ

MALZEMELER

  • Yarım bardak buğday unu

  • 2 çay kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı gliserin

  • 1 yumurta beyazı

HAZIRLANIŞI

  • Bir kapta un hariç diğer malzemeleri karıştırın.

  • Unu da yavaş yavaş ekleyin.

  • Kremi 10 dakika boyunca uygulayın ve ılık suyla durulayın.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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