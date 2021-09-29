Kırışıklıklardan kurtulmak için binlerce lira harcamaya son! Bu kremleri evinizde hazırlayarak...

Yaş ilerledikçe bazı cilt problemleri yaşayabilirsiniz ancak bu problemlere boyun eğmek zorunda değilsiniz! Ayrıca güvenilmez bakım ürünlerine de mahkum değilsiniz. Evde yapabileceğiniz birçok kırışıklık kremi var. İşte o mucize etkisi yaratan tariflerden birkaçı!
MALZEMELER
1 fincan kunduz yağı
1 fincan kafur yağı
HAZIRLANIŞI
Tüm yağları karıştırın.
MALZEMELER
1 çay kaşığı bal
1 çay kaşığı domates püresi
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri karıştırın.
1-2 saat buzdolabında bekletin.
Yatmadan önce sürüp 15 dakika bekleyin.
MALZEMELER
1 çay kaşığı yosun
HAZIRLANIŞI
Malzemeleri iyice çırpın.
MALZEMELER
2 bardak su
4 yemek kaşığı bal mumu
Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı
Yarım su bardağı zeytinyağı
15 damla kuşburnu yağı
5-6 damla gül yağı
10 damla badem yağı
HAZIRLANIŞI
İki bardak suyu kaynatın.
Tencerenin üzerine bir cam kap yerleştirin.
Bu kaba 4 yemek kaşığı bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım su bardağı zeytinyağı ekleyin ve ısıtarak karıştırın.
Sonra kuşburnu yağı ekleyin.
Ardından gül ve badem yağı ekleyin.
Karışım soğuduktan sonra E vitamini kapsülü kırın ve karıştırın.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı vazelin
1 yumurta sarısı
1 çay kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
2 yemek kaşığı vazelini benmari usulü eritin ve soğutun.
Sonra 1 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı badem yağı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.
MALZEMELER
Yarım bardak buğday unu
2 çay kaşığı bal
1 yemek kaşığı gliserin
HAZIRLANIŞI
Bir kapta un hariç diğer malzemeleri karıştırın.
Unu da yavaş yavaş ekleyin.
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