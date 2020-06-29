Ev yapımı tuvalet tableti ile tuvaletler mis gibi kokacak! Karbonat, bulaşık deterjanı...

Artık kimyasal temizleyicilerin yarardan çok zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Her an elimizin altında bulunan malzemelerle yüzey temizleyici, fırın temizleyicisi ve hatta bulaşık makinesi deterjanı bile yapmayı öğrendik. Tuvalet temizliği konusundaki hislerinizi biliyoruz ama artık daha eğlenceli bir yöntem var. Temizliği kolaylaştıran tuvalet tabletleri, sadece kötü kokuları değil klozetlerdeki leke ve kireç artıklarını da yok ediyor. Evde hazırlayabileceğiniz hoş kokulu tuvalet tabletlerini direk klozete atabileceğiniz gibi rezervuarın içine atarak da kullanabilirsiniz. Zahmetsiz ve doğal bir temizlik için tarifler;

1. KLASİK TUVALET TABLETİ (TEMEL YÖNTEM)

Malzemeler;

1 su bardağı karbonat

1/4 su bardağı limon tuzu

1 çay kaşığı lavanta yağı (15-20 damla)

1 yemek kaşığı oksijenli su

1/2 tatlı kaşığı beyaz sirke

Tahta kaşık

Buz kalıbı

Temiz kavanoz

Yapılış;

Karbonat ve limon tuzunu tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Beyaz sirke ve oksijenli suyu ekleyip karıştırın

Bir çay kaşığı lavanta yağını ekleyerek hafif nemli bir hamur oluşturun.

Hazırladığınız hamuru buz kalıbına doldurarak iyice bastırıp, sıkıştırın.

6-10 saat kuruması için bekletin. Temiz bir kavanozda saklayın.