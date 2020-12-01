Ev yapımı tuvalet tableti! Temizlik patlaması yaşatacak

Karbonat ve limon tuzunu tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Beyaz sirke ve oksijenli suyu ekleyip karıştırın Bir çay kaşığı lavanta yağını ekleyerek hafif nemli bir hamur oluşturun. Hazırladığınız hamuru buz kalıbına doldurarak iyice bastırıp, sıkıştırın. 6-10 saat kuruması için bekletin. Temiz bir kavanozda saklayın.

Evde hazırlayabileceğiniz hoş kokulu tuvalet tabletlerini direk klozete atabileceğiniz gibi rezervuarın içine atarak da kullanabilirsiniz. Zahmetsiz ve doğal bir temizlik için tarifler;

3. BORAKS İLE TUVALET TABLETİ YAPIMI

Malzemeler;

1/2 su bardağı karbonat

1/2 su bardağı limon tuzu

1/2 su bardağı borax

Fısfıslı şişe

Göz kararı su

15-20 damla nane yağı ya da lavanta yağı

Buz kalıbı

Temiz kavanoz

Yapılışı;

Karbonat, borax ve limon tuzunu cam bir kasede tahta kaşık ile karıştırın.

Nane yağını ekleyin.

Fısfıslı bir şişe yardımıyla kuru malzemeyi hafif nemli, kumlu bir dokuya ulaştıracak kadar su ilave edin.

Karışımı buz kalıplarına yerleştirerek 4-10 saat arası kurumaya bırakın.

Kuruyan tuvalet tabletlerini cam bir kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma!

Kullanacağınız buz kalıplarının plastik ya da silikon olması tabletlerinizin çıkarken şeklinin bozulmaması için önemlidir.

Daha neşeli tasarımlar için mini boy muffin kalıplarını da kullanabilirsiniz.

Kalıptan çıkardığınız tuvalet tabletleri tam kurumamışsa, yağlı pişirme kağıdı üzerinde bir süre de kuruması için bekletebilirsiniz.

Tariflerdeki nane ve lavanta yağı yerine portakal yağı, çay ağacı yağı gibi ferah kokuları da tercih edebilirsiniz.

