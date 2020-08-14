Nemlendirici kremleri evinizde hazırlayabilirsiniz! Bu iki doğal tarif sayesinde...

Cildinizin hem sağlıklı olmasını hem de parlak görünmesini ister misiniz? Bunun yolu tabii ki de nemlendiricilerden geçer. Ancak satın aldığımız her nemlendirici vücudunuza iyi gelmeyebilir. Eğer dışarıdan aldığınız nemlendiriciler cildinize iyi gelmiyorsa ve cansız görünen cildinize ışıltı katmak istiyorsanız evinizde bulunan doğal malzemeler ile kreminizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
YEMEK İSTEYECEĞİNİZ BİR TARİF: NANELİ VE ÇİKOLATALI VÜCUT KREMİ
Bu tarifteki nanenin ve çikolatanın cezbedici kokusuyla kendinizden geçeceksiniz. Tarifi hazırlamak için yapmanız gerekenler:
100 gram kakao yağını eritin.
Daha sonra ocağın üzerinden aldığınız yarım çay kaşığı kakao tozunu 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 10 damla nane yağı, 10 tatlı badem yağı ve 10 damla da Hindistan cevizi yağı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karşımı soğumaya bırakın.
NEFİS KOKUSU İLE TURUNÇGİLLİ VE KAKOLU VÜCUT KREMİ
Tarifin içinde yer alan turunçgillerin ve kakaonun bir aradaki muhteşem kokusu adeta sizi başka diyarlara götürecek cinsten. Ayrıca cildi derinlemesine temizleyen kakao ve cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olan turunçgiller ile cildiniz olduğundan daha canlı görünecektir.
Aktardan aldığınız 100 gram kakaoyu, kısık ateşte benmari usulü olarak eritin.
Eriyen kakaonun içine 10 damla portakal yağı, 10 damla greyfurt yağı ve 10 damla limon yağı damlatın.
NEMLENDİRİCİ ETKİSİYLE KURULUĞU YOK EDEN VÜCUT KREMİ
Hava şartları, deterjanlar ve yetersiz su tüketimi gibi birçok sebepten kaynaklı olarak zaman zaman cilt öyle bir kurur ki, pul pul dökülmeye başlar. Kullandığınız kremlerden bir fayda göremediyseniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz.
100 gram shea yağını benmari usulü eritin.
Ocağın üstünden alınca içine 10 damla jojoba yağı, 10 damla tatlı badem yağı ve 10 damla Hindistan cevizi yağı ve sevdiğiniz herhangi bir esans yağdan 10 damla ekleyin.
İyice karıştırdıktan sonra soğuması için bekletin.
NOT: Alerjik, aşırı hassas bir cildiniz varsa ya da hamile/emziren bir anneyseniz ve herhangi bir hastalık nedeniyle sürekli tedavi görüyorsanız, bu kremleri uygulamadan önce doktorunuza danışmalısınız.
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