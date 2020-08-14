Nemlendirici kremleri evinizde hazırlayabilirsiniz! Bu iki doğal tarif sayesinde...

Cildinizin hem sağlıklı olmasını hem de parlak görünmesini ister misiniz? Bunun yolu tabii ki de nemlendiricilerden geçer. Ancak satın aldığımız her nemlendirici vücudunuza iyi gelmeyebilir. Eğer dışarıdan aldığınız nemlendiriciler cildinize iyi gelmiyorsa ve cansız görünen cildinize ışıltı katmak istiyorsanız evinizde bulunan doğal malzemeler ile kreminizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

YEMEK İSTEYECEĞİNİZ BİR TARİF: NANELİ VE ÇİKOLATALI VÜCUT KREMİ

Bu tarifteki nanenin ve çikolatanın cezbedici kokusuyla kendinizden geçeceksiniz. Tarifi hazırlamak için yapmanız gerekenler:

100 gram kakao yağını eritin.

Daha sonra ocağın üzerinden aldığınız yarım çay kaşığı kakao tozunu 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 10 damla nane yağı, 10 tatlı badem yağı ve 10 damla da Hindistan cevizi yağı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karşımı soğumaya bırakın.

Soğuyan karışımınız çok katı olduysa yumuşayana kadar Hindistan cevizi ya da tatlı badem yağı ekleyebilirsiniz.

NEFİS KOKUSU İLE TURUNÇGİLLİ VE KAKOLU VÜCUT KREMİ

Tarifin içinde yer alan turunçgillerin ve kakaonun bir aradaki muhteşem kokusu adeta sizi başka diyarlara götürecek cinsten. Ayrıca cildi derinlemesine temizleyen kakao ve cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olan turunçgiller ile cildiniz olduğundan daha canlı görünecektir.