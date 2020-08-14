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Nemlendirici kremleri evinizde hazırlayabilirsiniz! Bu iki doğal tarif sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun zamandır piyasada satılan çeşit çeşit vücut kremlerini kullandınız ancak memnun kalmadınız mı? Belki doğallığın peşindesinizdir. Belki de kendinizi iyice şımartmak ve vücut bakımınızı mis kokular eşliğinde yapmak istiyorsunuzdur. Öyleyse cildinizi besleyen ve cildinizde rahatlatıcı etki gösteren doğal içerikli bu tariflere bir göz atmalısınız. İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal vücut kremleri…

Nemlendirici kremleri evinizde hazırlayabilirsiniz! Bu iki doğal tarif sayesinde...

Cildinizin hem sağlıklı olmasını hem de parlak görünmesini ister misiniz? Bunun yolu tabii ki de nemlendiricilerden geçer. Ancak satın aldığımız her nemlendirici vücudunuza iyi gelmeyebilir. Eğer dışarıdan aldığınız nemlendiriciler cildinize iyi gelmiyorsa ve cansız görünen cildinize ışıltı katmak istiyorsanız evinizde bulunan doğal malzemeler ile kreminizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

YEMEK İSTEYECEĞİNİZ BİR TARİF: NANELİ VE ÇİKOLATALI VÜCUT KREMİ

Bu tarifteki nanenin ve çikolatanın cezbedici kokusuyla kendinizden geçeceksiniz. Tarifi hazırlamak için yapmanız gerekenler:

  • 100 gram kakao yağını eritin.

  • Daha sonra ocağın üzerinden aldığınız yarım çay kaşığı kakao tozunu 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 10 damla nane yağı, 10 tatlı badem yağı ve 10 damla da Hindistan cevizi yağı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karşımı soğumaya bırakın.

  • Soğuyan karışımınız çok katı olduysa yumuşayana kadar Hindistan cevizi ya da tatlı badem yağı ekleyebilirsiniz.

NEFİS KOKUSU İLE TURUNÇGİLLİ VE KAKOLU VÜCUT KREMİ

Tarifin içinde yer alan turunçgillerin ve kakaonun bir aradaki muhteşem kokusu adeta sizi başka diyarlara götürecek cinsten. Ayrıca cildi derinlemesine temizleyen kakao ve cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olan turunçgiller ile cildiniz olduğundan daha canlı görünecektir.

  • Aktardan aldığınız 100 gram kakaoyu, kısık ateşte benmari usulü olarak eritin.

  • Eriyen kakaonun içine 10 damla portakal yağı, 10 damla greyfurt yağı ve 10 damla limon yağı damlatın.

  • Ardından iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Soğumaya bıraktığınız zaman kakaonuz tekrar katılaşmaya başlayacaktır. İstediğinizden katı bir hal alırsa tatlı badem yağı ile yumuşatabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ ETKİSİYLE KURULUĞU YOK EDEN VÜCUT KREMİ

Hava şartları, deterjanlar ve yetersiz su tüketimi gibi birçok sebepten kaynaklı olarak zaman zaman cilt öyle bir kurur ki, pul pul dökülmeye başlar. Kullandığınız kremlerden bir fayda göremediyseniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz.

  • 100 gram shea yağını benmari usulü eritin.

  • Ocağın üstünden alınca içine 10 damla jojoba yağı, 10 damla tatlı badem yağı ve 10 damla Hindistan cevizi yağı ve sevdiğiniz herhangi bir esans yağdan 10 damla ekleyin.

  • İyice karıştırdıktan sonra soğuması için bekletin.

  • Haftada 3-4 kere tüm cildinize yedirerek sürün ve üzerinize pamuklu kıyafetlerinizden giyin. Kısa zaman içinde cildinizdeki değişimi fark edeceksiniz.

NOT: Alerjik, aşırı hassas bir cildiniz varsa ya da hamile/emziren bir anneyseniz ve herhangi bir hastalık nedeniyle sürekli tedavi görüyorsanız, bu kremleri uygulamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

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