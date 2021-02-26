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Eva Green ve Mark Strong, Nocebo filminde buluşuyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Eva Green ve Mark Strong, Nocebo filminde buluşuyor

Eva Green ve Mark Strong, Nocebo adlı psikolojik gerilim filminde başrolleri paylaşıyor. Film İrlanda ve Filipinler arasındaki ilk ortak yapım olma özelliğinde.

Yönetmenliğini Lorcan Finnegan’ın üstlendiği psikolojik gerilim filmi Nocebo’nun kadrosuna Eva Green, Mark Strong ve Chai Fonacier katıldı. İrlanda ve Filipinler arasındaki ilk ortak yapım olan film, gizemli bir hastalıktan mustarip bir moda tasarımcısını (Green) konu alıyor. Filipinli bir bakıcı yardım gelene kadar doktorları şaşırtıp, kocasını (Strong) kızdıran ve korkunç bir gerçeği ortaya çıkaran geleneksel halk ilaçları kullanıyor.

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NOCEBO HAKKINDA

Londra ve Manila arasında geçen filmin temaları, tüketim, insan sömürüsü ve hızlı moda endüstrisinin yanı sıra fiziksel bedene zarar verip vermeyeceğine karar verme noktasında beynin gücünü araştırıyor. "Nocebo", "plasebo"nun zıttıdır ve bir hasta tarafında olumsuz düşünmenin daha olumsuz bir sonuca götürmesine atıfta bulunur.

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Filmin yönetmeni Lorcan Finnegan, İrlanda’da prodüksiyon çalışmalarına start verdi. Casino Royale, The Dreamers ve Penny Dreadful’daki rolleriyle tanınan Eva Green, kısa süre önce Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve en iyi kadın oyuncu ödülü kazandığı Proxima’da rol aldı. Strong ise, 1917, Tinker Tailor Soldier Spy, Shazam, Zero Dark Thirty, Rocknrolla ve The Kingsman serilerindeki rolleriyle tanınan, SAG ve BAFTA adayı bir aktör.

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