Evcil hayvanı olanların evine gelen misafirlerin hemen fark ettiği 10 detay

1. Her yerde tüy olabilir.

2. Evin her köşesinden oyuncak çıkabilir.

Kedi veya köpek olan bir evde tüy olmaması imkansız. Evin her köşesinde tüy çıkması muhtemel yani. Evi ne kadar süpürürsen süpür o tüyler mutlaka bir yerden çıkıyor.



Kedilerin ve köpeklerin birçok oyuncağı var. Evde yaşayanlar o oyuncaklara alışık olsa da misafir geldiğinde bunlara şaşırabiliyor. Tırmalama tahtaları, çekiştirme oyuncakları ve toplar... Bunların hepsi artık evin bir parçası oluyor.

3. Patili dostların koltukta özel yerleri olabilir.



Eve gelen misafir koltuğa oturmak istediğinde bir sürprizle karşılaşabilir. Oturmak istediği yerde kedin veya köpeğin oturuyordur. Evcil hayvanı olmayanlar bunu pek bilmez elbette ama evcil hayvanların olduğu evlerde tüylü dostların kendi yerleri oluyor.

4. Tüylü dost varsa farklı bir temizlik rutini oluyor.



Evcil hayvan olan evlerde temizlik bizim bildiğimiz gibi olmuyor pek. Çünkü evcil hayvanın olduğu evlerde sadece toz almak ve süpürmek yeterli değil. Böyle evlerde düzenli yapılan pek bilinmeyen temizlikler var. Kum kabı temizleme, mama ve su kaplarını yıkama ya da oyuncakları yıkamak gibi bazı özel temizlik rutinleri var yani.

5. Kapıda her zaman bir karşılama ekibi bulunur.



Dışarıdan gelenlerin pek anlamadığı bir şey de kapıdaki karşılama heyeti. Evde kedi ya da köpek varsa dışarıdan girerken kapı önünde hep bekleyen birileri oluyor.

6. Evde güvenlik önlemleri eksik olmaz.



Patili dostlarla yaşayanların evinde önlemler hiç bitmez. Pencerelerde kedi filesi, kabloların ortada olmaması ya da yutulabilecek şeylerin ortada bırakılmaması gibi birçok güvenlik önlemiyle misafirler karşılaşabiliyor.

7. Evin dekorunda hayvan izleri görülür.



Patili dostların olduğu bir evin her köşesinde hayvan izleri görmek mümkün. Buzdolabında magnet, çerçevelerde hayvanlı fotoğraflar ve bunun gibi dekor ürünleri evin her yerine yayılmıştır.

8. Olmaması gereken eşyalar göze çarpabilir.



Kapının kenarında duran bir paspas, yerde bir havlu ya da koltukta örtü misafirlere garip gelebilir. Ama bunlar evcil hayvanlı evlerin olmazsa olmazları. Yerleri misafirler için şaşırtıcı olsa da evde patili dostu olanlar için bunlar oldukça normal!

9. O evde hareket hiç bitmez!



Kedi ya da köpek varsa o ev hiç durmaz diyebiliriz. Evde sürekli hareket eden tüylü dostlar misafirleri şaşırtabilir. Hayvan sesleri ya da hareketleri o evin vazgeçilmezidir yani.

10. Mobilyalarda bazı çizikler görülebilir.



Tüylü dostla yaşayanların en iyi bildiği şey mobilyalardaki çiziklerdir. Misafirler bunları gördüğünde şaşırabilir ama kedi ya da köpekle yaşayanlar için bunlar gayet doğaldır!