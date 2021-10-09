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Evcil hayvanların tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...

09.10.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvanlar varlıklarıyla bize huzur veriyor. Onlarla vakit geçirmeyi ve oynamayı hepimiz seviyoruz. Ancak tüylü oldukları için koltuklarda, halılarda ve evinizdeki daha birçok yerde dökülen tüylerine rastlamanız mümkün. Bu tüyleri temizlerken zorluk yaşıyor olabilirsiniz ama merak etmeyin! Evcil hayvanları olanların nasıl kolayca temizlik yapabileceklerini araştırdık.

Evcil hayvanların tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...

Evcil hayvanlarınızla birlikte yaşıyorsanız, evinizdeki herkesin sağlığını korumak için temizliğe daha fazla özen göstermelisiniz. Özellikle evcil hayvanlarınıza ait olan eşyaların ve çok zaman geçirdiği minder ya da koltuk gibi yerlerin temizliğine çok dikkat etmelisiniz. Böylece tüylü dostlarınızın da evde çok daha mutlu ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz. Peki evcil hayvanları olan kişilerin ev temizliğinde başka ne gibi noktalara dikkat etmesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte detaylar...

1. PENCERELERİ AÇARAK İŞE BAŞLAYIN

Toz alırken ya da ev süpürürken havada tozlar ve tüyler uçuşabileceği için temizliğe başlamadan önce pencereleri açmayı unutmayın. Pencereleri açmadan önce kaza yaşanmaması için evcil hayvanınızı başka bir odaya götürdüğünüzden emin olun.

2. MİKROFİBER BİR BEZ İLE TOZ ALIN

Toz alırken mikrofiber bir bez kullanarak eşyalarınızın üzerindeki tüy ve tozları temizleyebilirsiniz. Ayrıca zaman kazanmak isterseniz bazı süpürge markalarının özel olarak ürettiği ve eşyalarınıza zarar vermeyen yumuşak toz alma fırçalarından da yararlanabilirsiniz.

3. EMİŞ GÜCÜ YÜKSEK BİR SÜPÜRGE KULLANIN

Halı gibi geniş alanları temizlerken yüksek emiş gücü olan bir süpürge kullanın. Böylece bütün toz ve tüyleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Uzun tüyleri olan bir evcil hayvanınız varsa halılarınızı süpürmeden önce yüzeyini yumuşak bir fırça ile fırçalayarak süpürgenin çekerken zorlanacağı tüyleri toplayabilirsiniz.

4. KOLTUKLARINIZI ÖZEL BAŞLIKLARLA TEMİZLEYİN

Koltuklarınızı temizlerken evcil hayvan tüylerini toplamaya yarayan yapışkan ruloları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda süpürgenize takabileceğiniz ve koltuk, sandalye gibi dar yüzeyler için üretilen başlıkları kullanarak da kısa sürede toz ve tüylerden kurtulabilirsiniz.

5. ANTİBAKTERİYEL ÜRÜNLERLE ZEMİNİ SİLİN

Son adım olarak evinizin zeminini antibakteriyel temizlik ürünleriyle silin. Eğer evcil hayvanınız yoğun tüy dökme dönemindeyse, tekrar eşyalarınızın tozunu alıp temizliği bitirebilirsiniz.

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