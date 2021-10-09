Evcil hayvanların tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...

Evcil hayvanlarınızla birlikte yaşıyorsanız, evinizdeki herkesin sağlığını korumak için temizliğe daha fazla özen göstermelisiniz. Özellikle evcil hayvanlarınıza ait olan eşyaların ve çok zaman geçirdiği minder ya da koltuk gibi yerlerin temizliğine çok dikkat etmelisiniz. Böylece tüylü dostlarınızın da evde çok daha mutlu ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz. Peki evcil hayvanları olan kişilerin ev temizliğinde başka ne gibi noktalara dikkat etmesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte detaylar...
Toz alırken ya da ev süpürürken havada tozlar ve tüyler uçuşabileceği için temizliğe başlamadan önce pencereleri açmayı unutmayın. Pencereleri açmadan önce kaza yaşanmaması için evcil hayvanınızı başka bir odaya götürdüğünüzden emin olun.
Toz alırken mikrofiber bir bez kullanarak eşyalarınızın üzerindeki tüy ve tozları temizleyebilirsiniz. Ayrıca zaman kazanmak isterseniz bazı süpürge markalarının özel olarak ürettiği ve eşyalarınıza zarar vermeyen yumuşak toz alma fırçalarından da yararlanabilirsiniz.
Halı gibi geniş alanları temizlerken yüksek emiş gücü olan bir süpürge kullanın. Böylece bütün toz ve tüyleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Uzun tüyleri olan bir evcil hayvanınız varsa halılarınızı süpürmeden önce yüzeyini yumuşak bir fırça ile fırçalayarak süpürgenin çekerken zorlanacağı tüyleri toplayabilirsiniz.
Koltuklarınızı temizlerken evcil hayvan tüylerini toplamaya yarayan yapışkan ruloları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda süpürgenize takabileceğiniz ve koltuk, sandalye gibi dar yüzeyler için üretilen başlıkları kullanarak da kısa sürede toz ve tüylerden kurtulabilirsiniz.
Son adım olarak evinizin zeminini antibakteriyel temizlik ürünleriyle silin. Eğer evcil hayvanınız yoğun tüy dökme dönemindeyse, tekrar eşyalarınızın tozunu alıp temizliği bitirebilirsiniz.
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