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Evde 5 dakikada yapabileceğiniz alımlı saç modelleri! Kuaföre gitmeye gerek yok...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece özel günlerde değil, her zaman çok güzel ve alımlı görünmek isteyen kadınların en büyük yardımcısı, kolay yapılabilen ama bir o kadar da şık bir görünüm sağlayan bakımlı saçlar! Peki, kuaföre gitmeden, evde kendi başınıza kolayca yapabileceğiniz en pratik saç modelleri hangileri? 5 dakikadan az sürede saçlarınızı nasıl şekillendirebilirsiniz? Ayrıntılar yazımızda!

Evde 5 dakikada yapabileceğiniz alımlı saç modelleri! Kuaföre gitmeye gerek yok...

Farklı saç modellerini denemek için saatlerinizi harcamaktan ya da çareyi kuaförünüzde aramaktan sıkıldıysanız doğru yerdesiniz! Saçlarınıza kolayca şekil vermek istediğinizde ya da hazırlanmak için yeterli vaktinizin olmadığı günlerde hızlı bir şekilde yapabileceğiniz saç modelleri için aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin.

KUAFÖRE GİTMEDEN EVDEN YAPABİLECEĞİNİZ PRATİK SAÇ MODELLERİ

Sıkı Atkuyruğu

Yukarıdan sıkıca bağlanmış saçlar, şık bir görünümün en büyük dostu ve yapımı da oldukça kolay!

1

Saçlarınızı bir tarak yardımıyla mümkün olduğunca yukarıdan ve sıkı bir şekilde bağlayın.
Tokanızın görünmesini istemiyorsanız küçük bir tutam saçı tokanın etrafında birkaç tur döndürün ve sonrasında atkuyruğunun altında kalacak şekilde tel tokayla tutturun.
Bebek saçlarınızdan rahatsız oluyorsanız saç spreyi ve tarak kullanarak onları kontrol altına alın.
Saçlarınız kabarıksa atkuyruğu yaptıktan sonra saçlarınızı düzleştirin.

Isı kullanmadan yapılan dalgalı saç

2

Saçlarınızı şekillendirirken ısı kullanarak yıpratmak istemiyorsanız bu model tam da size göre! Ama bunun için bir gece önceden saçlarınızı örmeniz gerekiyor.

Saçlarınızı ıslatarak nemlendirin ve tarayın.
Modelinizin hafif dalgalı olmasını istiyorsanız saçlarınızı iki eşit parçaya ayırın ve sıkı bir şekilde örün.
Daha kıvır kıvır bir modele sahip olmayı tercih ediyorsanız saçlarınızı 6-8 parçaya ayırın ve yine sıkı bir şekilde örün.
Ertesi gün uyandığınızda örgüleri açın ve gerekiyorsa parmaklarınızla düzeltin.
Dilerseniz örgüleri açtıktan sonra saç spreyi veya saç bakım yağı kullanabilirsiniz.

2 dakikada yapılabilen pratik topuz

3

Derli toplu bir görünümü seviyorsanız bu saç modeli size hitap ediyor!

Saçlarınızı ensenizin biraz üzerinde olacak şekilde bağlayın.
Atkuyruğu yaptığınız saçınızı tokanın etrafında döndürün ve bir tel tokayla sabitleyin.
Daha şık bir görünüm için saç aksesuarı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Burgulu saç

4

Doğal ve masum bir görünüme sahip olmak istiyorsanız bu model tam sizlik!

Saçlarınızın ön kısmından iki parçayı ayırın.
Bu parçaları kıvırarak arkada birleştirin ve burgu şeklindeki kısımları gevşetin.
İsterseniz saçlarınızı burarak arkaya doğru ilerlerken yeni saç tutamları ekleyebilirsiniz.
Benzer bir görünümü ortadaki fotoğrafta gösterildiği gibi gevşek bir şekilde bağladığınız saçınızı ayırdığınız kısmın içinden geçirerek de elde edebilirsiniz.

Örgülü yarım topuz

5

Hareketli bir görünüm için bu model çok uygun!

Saçlarınızın üst kısmını ayırın ve bağladıktan sonra salaş bir şekilde topuz haline getirin.
Salınık kalan kısımdan ince bir tutam saçı örün ve daha doğal bir görünüm için bu örgüyü gevşetin.

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