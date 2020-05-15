Evde 5 dakikada yapabileceğiniz alımlı saç modelleri! Kuaföre gitmeye gerek yok...

Farklı saç modellerini denemek için saatlerinizi harcamaktan ya da çareyi kuaförünüzde aramaktan sıkıldıysanız doğru yerdesiniz! Saçlarınıza kolayca şekil vermek istediğinizde ya da hazırlanmak için yeterli vaktinizin olmadığı günlerde hızlı bir şekilde yapabileceğiniz saç modelleri için aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin.

KUAFÖRE GİTMEDEN EVDEN YAPABİLECEĞİNİZ PRATİK SAÇ MODELLERİ

Sıkı Atkuyruğu

Yukarıdan sıkıca bağlanmış saçlar, şık bir görünümün en büyük dostu ve yapımı da oldukça kolay!

Saçlarınızı bir tarak yardımıyla mümkün olduğunca yukarıdan ve sıkı bir şekilde bağlayın.

Tokanızın görünmesini istemiyorsanız küçük bir tutam saçı tokanın etrafında birkaç tur döndürün ve sonrasında atkuyruğunun altında kalacak şekilde tel tokayla tutturun.

Bebek saçlarınızdan rahatsız oluyorsanız saç spreyi ve tarak kullanarak onları kontrol altına alın.

Saçlarınız kabarıksa atkuyruğu yaptıktan sonra saçlarınızı düzleştirin.

Isı kullanmadan yapılan dalgalı saç

Saçlarınızı şekillendirirken ısı kullanarak yıpratmak istemiyorsanız bu model tam da size göre! Ama bunun için bir gece önceden saçlarınızı örmeniz gerekiyor.