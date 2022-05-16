Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Mayıs 2022 evde bakım parası yatan iller hangileridir?

Evde bakım maaşı gündemde yer alıyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Bu ödenekten faydalanmak isteyenler, "16 Mayıs 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularının yanıtını arıyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını yapabiliyor. İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Yanık açıklamasında ayrıca, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" ifadelerini de kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1- Balıkesir 2- Osmaniye 3- Çanakkale

4- Ordu 5- Tokat 6- Bolu

7- İzmir 8- Bursa 9- Kocaeli

10- İstanbul 11- Manisa 12- Bursa

13- Diyarbakır 14- Konya 15- Ankara

16- Adana 17- Bilecik 18- Karabük

19- Samsun 20- Aksaray 21- Kayseri

22- Antalya 23- Batman 24- Sakarya

25- Kırıkkale 26- Şanlıurfa 27- Afyonkarahisar

28- Uşak 29- Gaziantep 30- Kars

31- Erzurum 32- Niğde 33- Kırşehir

34- Mersin

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

