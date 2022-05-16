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Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Mayıs 2022 evde bakım parası yatan iller hangileridir?

16.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Ödeme alan kişiler, 16 Mayıs evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. Evde bakım maaşı ve evde bakım maaşı listesine dair merak edilen detaylar!

Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Mayıs 2022 evde bakım parası yatan iller hangileridir?

Evde bakım maaşı gündemde yer alıyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Bu ödenekten faydalanmak isteyenler, "16 Mayıs 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularının yanıtını arıyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını yapabiliyor. İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Yanık açıklamasında ayrıca, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" ifadelerini de kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1- Balıkesir 2- Osmaniye 3- Çanakkale
4- Ordu 5- Tokat 6- Bolu
7- İzmir 8- Bursa 9- Kocaeli
10- İstanbul 11- Manisa 12- Bursa
13- Diyarbakır 14- Konya 15- Ankara
16- Adana 17- Bilecik 18- Karabük
19- Samsun 20- Aksaray 21- Kayseri
22- Antalya 23- Batman 24- Sakarya
25- Kırıkkale 26- Şanlıurfa 27- Afyonkarahisar
28- Uşak 29- Gaziantep 30- Kars
31- Erzurum 32- Niğde 33- Kırşehir
34- Mersin

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

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