Evde beş dakikada yapabileceğiniz birbirinden şık ve pratik saç modelleri!

Saçınızı her gün öylesine salık bırakmak yerine farklı modelleri denemek mi istiyorsunuz? İşte böyle zamanlarda evde yapabileceğiniz birbirinden pratik ve güzel saç modelleri:

YARIM TOPUZ MODELİ

Evde çok rahat ve kolay biçimde yapabileceğiniz bu model ile çok modern ve hoş bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Klasik modellerin dışında olduğu için de farklı bir görüntü yakalayacaksınız. Yapılışı şu şekilde:

Saçınızı üstten bir tutam ayırın.

Ayırdığınız tutamı başta atkuyruğu şeklinde toplayın.

Atkuyruğunu kendi etrafında döndürüp topuz haline getirin.

Perçemleriniz varsa bir kaç tutamını serbest bırakabilirsiniz.

ATKUYRUĞU İLE BİTEN BALIKSIRTI MODELİ

Bu saç modeli, balıksırtı örgüye değişiklik katıyor. Yapılışı ise şu şekilde:

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.

Ayırdığınız kısımları iki yandan balıksırtı örün.

Balıksırtı örgünüzü tamamlamayın ve kalan uçları atkuyruğu şeklinde toplayın.

Atkuyruğuna taktığınız tokaların etrafına ince birer tutam saçınızı dolayıp tel toka ile sabitleyin. Tel tokayı atkuyruğunun altından takın.

ATKUYRUĞU SAÇ MODELİ

Bu tarz her kadının bildiği ve çok kullandığı bir model. Fakat bu modeli daha güzel göstermek için birkaç küçük tüyo var. İşte o tüyolar:

İstediğiniz yükseklikte bir atkuyruğu yapın.

Atkuyruğunun uçlarına saç maşası ile biraz dalga katın. Fakat bunlar doğal su dalgası şeklinde olsun.

Atkuyruğunun aralarına birkaç krepe atın. Bu işlem at kuyruğunun daha hacimli görünmesini sağlar.

BALERİN TOPUZU SAÇ MODELİ

Özel günlerinizde ve şık görünmek istediğinizde topuz modellerine yöneliyor olabilirsiniz. Kuaföre gitmek yerine çok kolay yapılan ve özel günlere oldukça uyum sağlayan bu modeli yapabilirsiniz. Modelin yapılışı şöyle:

Saçınızı atkuyruğu yapmakla başlayın.

Saçınıza bir topuz tokası takın.

Atkuyruğunuz ile topuz tokasını gizleyin.

BANDANALI SAÇ MODELİ

Farklı modellerde yaptığınız saçlarınıza değişik renklerde bandanalar takarak fark yaratabilirsiniz. Bandana taktığınızda saç modeliniz küçük bir dokunuşla çok daha güzel bir görüntüye ulaşmış olacak. İster örgünüze ister atkuyruğunuza takın. Bandanalar neredeyse her modele uyum sağlıyor. Onlar sıradan bir modeli çok daha güzel gösterebilir. Bandanayı şu şekilde kullanabilirsiniz: