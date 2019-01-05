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 Evde çıkan yangında ikizler yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü.'nün,(4) oynadıkları mumun alev alması sonucu çıkan yangında anne Emel Ü.

 Evde çıkan yangında ikizler yaralandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü.'nün,(4) oynadıkları mumun alev alması sonucu çıkan yangında anne Emel Ü. dumandan etkilendi, ikiz kardeşler ise yaralandı.
Yangın, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 3 katlı binan birinci katında çıktı. İddiaya göre, anneleri Emel.Ü mutfaktayken, ikiz kardeşler Nazım ve Erdal, salonda mumla oynarken, alevler bir anda perdelere sıçradı. Emel Ü. durumu fark ederek salona giderek çocukları odadan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazım ve Erdal'ın vücudunda yanıklar olduğu, anneleri Emel Ü.'nün ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ekipler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı anne ve çocukları tedaviye alındı.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Evde çıkan yangında ikizler yaralandı Evde çıkan yangında ikizler yaralandı

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