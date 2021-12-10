Evde de salına salına gezmek istiyorum diyenlere birbirinden rahat ve şık takım önerileri

Hayat enerjinizi her daim yukarıda tutmanın yolu, kendinize özen göstermekten geçer. Sadece ofise giderken ya da arkadaşlarınızla buluşurken iyi giyinmek gününüzün kısa bir süresinde sizi mutlu edebilir. Eve döndüğünüzde göze hoş görünmeyen pijamalarınıza saklanmaksa tüm öz güveninizi alıp götürebilir. Ev ortamında da özenli giyinerek kendinize bir güzellik yapabilirsiniz. Sizi ev depresyonundan kurtaracak, bir odadan diğerine geçerken bile öz güvenli hissettirecek takımlarla evde de kendinize değer verin. Haydi, paspal pijamalarınızın arasından sıyrılın! Ev stilinizi baştan yaratalım.

1. Bir kadını saten kumaştan başka ne iyi hissettirebilir ki?

Pijama takımlarınız arasında saten kumaşa hala yer vermediyseniz birçok şeyi kaçırıyor olabilirsiniz. Saten kumaşın tene yaptığı zarif dokunuşu ve her adımda gözleri üzerine çeken o estetik parlaklığı, evde sizi bir Hollywood starı gibi hissettirebilir. Bu güçlü etkiye sahip kumaşı çekici bir kırmızıyla buluşturan Merry See Saten Pijama Takımı'nın büyüsüne kapılmamak mümkün değil. Çekicilik ve zarafeti buram buram hissettiren bu takımla özel hissetmemenize imkan yok. Şıklığın yanında size konfor da sağlayan takımla kendinizi şımartabilirsiniz.

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2. İyi hissettirmek konusunda usta olan bir diğer kumaş: Kadife

Kadife sadece asil görünüşüyle değil dokunduğunuzda verdiği hisle de özel hissettiriyor. Bu kumaşa sahip pijama takımlarına mutlaka dolapta yer ayırmak gerekiyor. Kadifeyi en iyi şekilde kullanan takım olan Loriva Büstiyerli Pijama Takımı, 3 parçadan oluşuyor. Sette büstiyer, sabahlık ve alt pijama bulunuyor. Bu takımda kullanılan siyah, kadifenin gizemli duruşunu artırırken şıklığı üst seviyelere taşıyor, tabii bunu yaparken kalbimizi de çalıyor.

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3. Kaliteli ve asil bir takımla özel hissedebilirsiniz

Farklı ve hareketli desenler, pijama takımlarının olmazsa olmazı. Suwen Ebba Pijama Takımı, estetik desenlerini harika bir renkle buluşturarak şıklığı yakaladığı için ev giyiminin vazgeçilmezi olmaya aday. Siyah üzerine turkuaz yaprak detaylarla süslenen pijama, asil bir görünüme sahip. %96 viskon kumaştan üretilen bu takım, kalitesiyle de bir adım önde. Elastik ve rahat kesimiyle konfor sağlayan pijamayı üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

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4. Puantiye desenleriyle biraz neşemizi bulalım

Tatlı ve hareketli desenler, ev giyimine çok yakışan detaylardan. Enerjinizi yükseltmek için dolabınıza puantiyeli bir takım ekleyebilirsiniz. House Of Silk Puantiyeli Pijama takımı hem şık duruşu hem deseniyle öne çıkan bir pijama. Elastik kumaşa sahip takımla evde kendinizi kuş gibi hafif hissedebilirsiniz. Kısa pijama sevenler bu ürüne bayılabilir. Ne de olsa evde şort giymek rahatlığın bir numaralı anahtarı. Bu takımla şort ve kısa kollu pijama rahatlığını yaşarken şıklığı da elinizden bırakmayacaksınız.

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5. Sizi sadelik mi mutlu ediyor? Öyleyse bu önerimiz sizin için

Ev giyiminde sadelik isteyenler, Penti Beyond Soft Pijama Takımına göz atmalı. Daha ilk görüşte bile rahatlığı anlaşılan bu pijama takımına hayran kalacaksınız. O, yumuşacık kumaşıyla bedeninizi sararken siz keyifle kahvenizi içebilir, rahatça uzanarak kitabınızı okuyabilirsiniz. Tatlı bir nar çiçeği renginin kullanıldığı bu takımla istediğiniz sadeliği elde ederken ev stilinize şıklık katabilirsiniz. Kumaşı sayesinde bedeninizi sıcak tutacak bu pijama, soğuk kış geceleri için de ideal.

Sadeliğiyle büyüleyen, rahatlığıyla huzur veren pijamayı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz. Pijamanın tatlılığını paylaşacak bir panduf almak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

6. Bu öneri askılı pijama severlere

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Yaz-kış atlet ve şorttan oluşan pijama takımlarından vazgeçemeyenler, bu önerimiz sizin için. Doce Cravo Karpuz Desenli Pijama takımı tam size göre. Askılı atlet ve kısa şorttan oluşan takım, karpuz desenleriyle süslü. Sevimli görünümüyle insanı kendine çeken bu takımla evde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Teninize yumuşak bir dokunuş yaparken kesimiyle hareket özgürlüğü sağlayan pijama, pamuklu bir içeriğe sahip. Bu özellikleriyle de evde maksimum derecede rahat olmak isteyenlerin tercihi.

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7. Çiçek desenleriyle baharı evinize getirin

Büyük çiçek desenleri göze hoş gelse de dış giyimde sıkça tercih edilmiyor. Ancak evde tamamen özgürlüğü yakalıyoruz. Gördükçe sizi mutlu edecek çiçeklerle süslü bir takım var ki o da Markashe Çiçekli Pijama Takımı. Lacivert üzerine pembe çiçeklerle süslü takım, baharın hoş enerjisini teninizde hissettiriyor. Pijamada kullanılan kadife kumaş, iki görevi üstleniyor: Birincisi renkleri canlı göstererek pijamanın kalitesini artırıyor, ikincisi ise kalınlığıyla pijamayı soğuk kış günleri için ideal hale getiriyor. Bu takımla evde kendinizi sıcacık ve rahat hissedeceksiniz.

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8. Hazır olun, klasiğin dışına çıkıyoruz

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Ev stilinize farklılık katacağımıza söz vermiştik, sözümüzü tutalım. Tişört ve gömlek formundaki pijama takımlarından başka seçenek yok mu zannediyorsunuz? İşte karşınızda Trendyolmilla Kruvaze Pijama Takımı. Bu sıra dışı takımın üstü kruvaze yakaya sahip ama farklılığı bununla sınırlı değil. Pijamanın bel kısmında bir de kuşak bulunuyor ve bu detay takıma gerçekten havalı bir duruş katıyor. Rahat kesimiyle dikkat çeken takım, size şıklık ve konforu bir arada yaşatıyor.

Fark yaratan pijama takımına sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu takımı tamamlamak için seçtiğimiz Twigy Peluş Terlik'e buraya tıklayarak ulaşabilir ve ev stilinizi tamamlayabilirsiniz.

9. Ev giyiminin en harika parçası olan sabahlık bu takımda

Sabahlık, ev giyiminize tek başına tarz katabilecek bir güce sahip. Bir de o zarif sabahlıklar pijama takımının parçasıysa işte o zaman tadından yenmez. Ecrou Haki Soft Pijama Takımı'nda 3 parça mevcut. Bunlar alt pijama, askılı atlet ve tabii ki sabahlık. Kurdele şeklinde bel kemeri ve dantel detayları olan sabahlığa eşlik eden dantel yakaya sahip atlet; bütünlüğün, çekici görünümün ve şıklığın anahtarı. Öz güveninizi artıracak bu pijama takımıyla evinizde de bakımlı ve güzel hissedebilirsiniz.

Yumuşacık kadife kumaşıyla sizi memnun edecek bu takımı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

10. Enerjik ve atletik yanınızı ev giyiminize de yansıtın



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Spor giyimi sevenler en çok sweathirtlerle rahat eder, biliyoruz. Siz de öyleyseniz ev giyimine uygun bir eşofman takımını karşınıza getirelim. C Ctiy Kadın Eşofman Takımı, atletik duruşuyla sizi harekete geçirebilir. Bu takımla evinizde, kendinize ayırdığınız en özel anlarda rahat hissedebilirsiniz. Açık bej rengiyle soft bir hava yaratan takım ile evde de şık bir tarz yakalamanız mümkün. Kapşonlu sweatshirt ve eşofman altından oluşan takımı yalnızca ev giyiminde değil, spora giderken ve dışarı çıkarken de kullanabilirsiniz. Vazgeçilmeziniz olmaya aday bu kullanışlı takımı kaçırmayın.

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