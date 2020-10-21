Evde doğal gül suyu nasıl yapılır?

Gülün hem suyu hem de yağı asırlardır güzellik iksiri olarak kullanılıyor. Satın almak istediğinizde binbir çeşidini bulabileceğiniz gül suyunun en makbulü tabii ki en doğal ve katkısız olanı, yani ev yapımı gül suyu. Bilmeyenler için yapımı zor gibi görünse de aslında gayet kolay bir tarifle kendi gül suyunuzu yapabilirsiniz.

Gül Suyu Yapımı için Gerekli Malzemeler

500 gram taze toplanmış ve ayıklanmış gül yaprağı

Yaklaşık yarım litre saf su ya da içme suyu (Saf suyu hazır bir şekilde satın alabilir ya da isterseniz çeşme suyunu damıtma yöntemini kullanarak kendiniz hazırlayabilirsiniz.)

Kapaklı bir tencere

Temiz ve ağzı sıkıca kapanabilen bir şişe ya da kavanoz

Gül Yapraklarından Gül Suyu Nasıl Yapılır?

Gelelim “Gül yapraklarından gül suyu nasıl yapılır?” sorusu için bizim önerdiğimiz yöntemlere.

BİRİNCİ YÖNTEM: Kaynatarak Gül Suyu Yapımı

Öncelikle toplanan güllerin yapraklarını dikkatlice ayıklayın ve bol suyla yapraklara zarar vermeden yıkayın.

Gül yapraklarını tencereye koyduktan sonra yaprakların üzerini bir iki parmak geçecek kadar su ile doldurup kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamasını bekleyin.

Suyun fokurdadığını görür görmez ocağı en kısığa getirin ve 15 dakika daha kaynatın. Tüm bu süreç boyunca tencerenin kapağını hiç açmayın.

15 dakika dolduktan sonra tencereyi ocaktan alıp en az bir iki saat tamamen soğuyana kadar dinlendirin. Bu sırada yapraklar tencerenin içinde olsun çünkü demlenmeye devam edecekler.

Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra gül suyunuzu süzün. Yaprakları da elinizle iyice sıkarak tüm suyu ve özü aldığınızdan emin olun.

Temiz bir kavanoz ya da şişeye koyduğunuz gül suyunun ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın ve bir gece boyunca dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.