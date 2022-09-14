Evde hemoroid tedavisi yapmaya çalışan adamın anüsünden çıkan şok etkisi yarattı

51 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam anüsüne soktuğu madde ile uzun bir operasyon geçirdi. Sabah erken saatlerde yaşadığı şikayetler ile doktora koşan talihsiz adam sağlık görevlilerine anüsünün içinde tenis topu büyüklüğünde bir cisim olduğunu itiraf etti. Tenis topunun karısı ve kendisi tarafından basurunu tedavi etmek için iki gün önce 'ittirildiğini' söyledi. Ancak, cerrahlar yaptıkları müdahalenin ardından hemoroid kanıtı bulamadılar. Adamın anüsünde bulunan 7cm x 7cm'lik topu çıkartmak için yapılan ilk girişimler başarısız oldu.

ADAMIN MİDESİ KESİLMEK ZORUNDA KALDI

Bacakları havada sırt üstü yatması istendiğinde, 'yeterli yağlama' ile donanmış cerrahlar, topu manuel olarak dışarı çekmeye çalıştı. Ancak top 'pelvik çıkıştan daha geniş' olduğu için başarısız oldular. Başka seçeneği kalmayan cerrahlar adamın midesini nesneye yaklaşmak için kesmek zorunda kaldı. Ama bu bile başarısız oldu.

Dr Mohammad Athamnah ve meslektaşları şunları yazdı: 'Etkilenen topu rektumdan aşağı doğru itme ve trans-anal ekstraksiyonu kolaylaştırma girişimi sonuçsuz kaldı.

ELEKTRİKLİ MATKAPLA KESTİLER

'Maalesef yabancı cisim leğen kemiğine sıkıca sıkışmıştı, bu nedenle çarptığı topun yukarıya doğru hareket ettirilmesi de başarısız oldu.' Cerrahlar daha sonra, genişlemiş anüsünden sokulan bir elektrikli matkap kullanarak topu üç küçük parçaya "dikkatle kesmeye" karar verdiler. Bu, 'kavramayı kolaylaştırdı' ve ekibin üç ayrı parçayı 'minimum hasarla' çıkarmasına izin verdi. Operasyon tam olarak 7 saat sürdü.

ANÜSE SOKULAN MADDELER BAĞIRSAĞI DELEBİLİR

İnsanlar genellikle cinsel zevk için nesneleri rektumlarına sokarlar. Bu kısmen anüsteki sinirlerin sayısının onu oldukça hassas hale getirmesiyle ilgilidir. Anal oyun olarak da bilinen rektuma nesnelerin sokulması bir takım riskler taşır. Sıkışmış nesnelere yakalanmanın yanı sıra, sindirim sisteminden gelen materyal vücudun diğer bölgelerine dökülerek enfeksiyona neden olabileceğinden, ölümcül olabilen bağırsağı potansiyel olarak delebilirler.

BASURU GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Basuru geçirmek için kesinlikle anüse yabancı maddeler sokulmamalıdır. Hemoroid hastalığında kullanılan tedavi yöntemi şikayetlere, hemoroidin bulunduğu konuma ve derecesine bağlı olarak değişebilse de genellikle tüm hastalara diyet ve yaşam tarzı değişikliği önerilir. Günlük 20-30 gram kadar lif tüketilmesi ve 1.5-2 litre su içilmesi, kabızlığın önlenmesi ve anal kanal üzerindeki basıncın azaltılarak şikayetlerin düzeltilmesinde önemlidir.

