HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı

Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 22:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından kaçak sigara imal edilen ikamete düzenlenen operasyonda 1 şüpheli suçüstü yakalandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor.

Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından kaçak sigara imal edilen ikamete düzenlenen operasyonda 1 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden A.V.’nin kaçak sigara yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen KOM polisi tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 6 bin 850 adet boş makaron, 6 kilogram tek dal boş makaron, 1600 adet dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.V. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasıİstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
Son dakika! İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Beyoğlu'da otel odasında şüpheli ölüm! Kadının cansız bedeni banyoda bulundu
Otel odasında şüpheli ölüm! Cansız bedeni banyoda bulundu
İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj
Giresun'da korkunç kaza! Ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza! Ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.