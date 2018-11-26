Evde kalça sıkılaştırmanın yolları! İşte 8 etkili hareket

KÖPRÜ EGZERSİZİ

Sırt üstü yatın. Her iki dizinizi de ellerinizi vücudunuza paralel tutarken dizlerinizi bükün. Kalçanızı sıkarak yukarı doğru kaldırın. Ellerinizin yerde düz durduğundan emin olun. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün. Egzersizi olabildiğince tekrarlayın.

KÖPRÜ EGZERSİZİ TEK AYAK KALDIRMA

Sırt üstü yatın. Her iki dizinizi de ellerinizi vücudunuza paralel tutarken ve dizlerinizi bükün ve ayaklarınızın zemini sıkı bir şekilde kavradığından emin olun. Bir bacağınızı kaldırın ve köprü egzersinizi gibi kalçanızı kaldırın. Aynı egzersizi diğer bacağınız için de tekrarlayın. Bu egzersiz kalçalarınızı sıkılaştırırken vücutta denge kurmanızı sağlar.

TEK BACAK ÇÖMELME

Sandaliyeye oturun. Kalçanızı sadece bir bacağınızı kullanarak sandaliyeden kaldırın, diğer bacağı ise düz tutun. Her şey bittiğinde, durun ve yavaşça sandalyeye oturun.Her iki bacağınızda da 10 tekrar yapın. Tüm vücudu geliştiren bu egzersiz kalça kaslarınızı sıkılaştırır.

CURTSY KICK

Her iki elinize de ağırlık alın omuz yüksekliğinde tutun ve ayağa kalkın. Sol bacağınızı sağ bacağınızın arkasında çapraz olarak hareket ettirin, dizlerinizi bükün, arka dizin yere değmediğinden ve kalçaların yere paralel olduğundan emin olun. Hareket sırasında vücudunuzu düz tutun, kalçalarınızı ve absinizi sıkı tutun. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve pozisyona geri geldiğinizde, aynı işlemi diğer bacağınızda tekrarlayın. 10 tekrar yapmaya çalışın bu hareketi yeni yapan biriyseniz ve zorlanıyorsanız ağırlık kullanmayın.