Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!

Kimyasal temizlik ürünlerine alternatif olarak önerilen doğal yöntemlerden biri de patates kabuğu ile karbonat karışımı. Uzmanlara göre karbonat, hafif aşındırıcı yapısıyla metal yüzeyde oluşan pas tabakasını temizlemeye yardımcı olurken, patates kabuğunda bulunan oksalik asit pasın çözülmesini kolaylaştırıyor.

Bu iki doğal malzeme birlikte kullanıldığında, özellikle demir ve çelik mutfak gereçlerinde oluşan pas lekelerinin çıkarılmasına destek olabiliyor.

PAS LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Bu yöntemi uygulamak için pahalı ürünlere ihtiyaç yok. İşte adım adım yapılması gerekenler:

Paslı bölgenin üzerine bolca karbonat serpin.

Patates kabuğunu paslı yüzeyin üzerine yerleştirin veya ikiye bölünmüş bir patatesle paslı alanı ovun.

Karışımı bir gece bekletin.

Ertesi gün akan su altında sert bir fırça ya da sünger yardımıyla yüzeyi iyice temizleyin.

Pasın yoğun olduğu durumlarda aynı işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Temizlik sonrasında mutfak gereçlerinin tamamen kurutulması da önem taşıyor.

TAVALARIN PASLANMASI NASIL ÖNLENİR?

Uzmanlar, demir tavaların paslanmasını önlemek için yıkandıktan sonra mutlaka tamamen kurulanması gerektiğini belirtiyor. Nem, pas oluşumunu hızlandırdığı için tavaların kuru bir ortamda saklanması öneriliyor.

Koruyucu bir yöntem olarak tava tamamen kuruduktan sonra iç ve dış yüzeyine ince bir tabaka bitkisel yağ sürülebilir. Birden fazla tava üst üste konulacaksa aralarına kağıt havlu veya koruyucu bir malzeme yerleştirmek de çizilmeleri ve nem oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.