KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!

Mutfakta sık kullanılan tava ve tencerelerde zamanla oluşan pas sorununa doğal bir çözüm öneriliyor. Patates kabuğu ve karbonatla uygulanan pratik yöntem, pas lekelerini çıkarmaya yardımcı oluyor.

Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!
Çiğdem Berfin Sevinç

Kimyasal temizlik ürünlerine alternatif olarak önerilen doğal yöntemlerden biri de patates kabuğu ile karbonat karışımı. Uzmanlara göre karbonat, hafif aşındırıcı yapısıyla metal yüzeyde oluşan pas tabakasını temizlemeye yardımcı olurken, patates kabuğunda bulunan oksalik asit pasın çözülmesini kolaylaştırıyor.

Bu iki doğal malzeme birlikte kullanıldığında, özellikle demir ve çelik mutfak gereçlerinde oluşan pas lekelerinin çıkarılmasına destek olabiliyor.

Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin! 1

PAS LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Bu yöntemi uygulamak için pahalı ürünlere ihtiyaç yok. İşte adım adım yapılması gerekenler:

  • Paslı bölgenin üzerine bolca karbonat serpin.
  • Patates kabuğunu paslı yüzeyin üzerine yerleştirin veya ikiye bölünmüş bir patatesle paslı alanı ovun.
  • Karışımı bir gece bekletin.
  • Ertesi gün akan su altında sert bir fırça ya da sünger yardımıyla yüzeyi iyice temizleyin.

Pasın yoğun olduğu durumlarda aynı işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Temizlik sonrasında mutfak gereçlerinin tamamen kurutulması da önem taşıyor.

Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin! 2

TAVALARIN PASLANMASI NASIL ÖNLENİR?

Uzmanlar, demir tavaların paslanmasını önlemek için yıkandıktan sonra mutlaka tamamen kurulanması gerektiğini belirtiyor. Nem, pas oluşumunu hızlandırdığı için tavaların kuru bir ortamda saklanması öneriliyor.

Koruyucu bir yöntem olarak tava tamamen kuruduktan sonra iç ve dış yüzeyine ince bir tabaka bitkisel yağ sürülebilir. Birden fazla tava üst üste konulacaksa aralarına kağıt havlu veya koruyucu bir malzeme yerleştirmek de çizilmeleri ve nem oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sözünün arkasında duran 4 burç belli olduSözünün arkasında duran 4 burç belli oldu
Ağustos ayında şansı zirveye çıkacak 3 burç belli oldu!Ağustos ayında şansı zirveye çıkacak 3 burç belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
karbonat patates
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.