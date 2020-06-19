Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!

Yeni normale ayak uydurmaya çalıştığımız bu yeni süreç içerisinde; vaka sayılarındaki öngörülebilir düzeydeki artış ikinci dalga söylemlerini gündeme taşıdı. İkinci dalga endişesi içerisinde çamaşır suyuna talep arttı. Marketlerden alınan yoğun kıvamlı çamaşır suyu keskin kokusuyla çoğu kişiyi rahatsız eder. Üstelik içerisinde barındırdığı kimyasallar, sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyunun çoğu kişi tarafından en sevilmeyen özelliği ise; koyu renkli kumaşları beyazlatmasıdır. Bu nedenle çamaşır suyu kullanırken oldukça dikkatli olmanız gerekir.

Doğal ve güvenli malzemelerle evinizde kolayca çamaşır suyu hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik evde doğal malzemelerle yapacağınız çamaşır suyu düşük maliyetiyle hem cebinize hem de sağlığınıza hizmet edecek.

EVDE ORGANİK ÇAMAŞIR SUYU NASIL YAPILIR?

Çamaşır suyuyla temizlenen yerlerde gönül rahatlığıyla hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Kapı kolları, armatürler, ışıklar vb. gün içerisinde sıklıkla temas ettiğiniz yüzeyleri çamaşır suyuyla temizleyebilirsiniz.