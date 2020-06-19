KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!

Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde hayatımıza dezenfektan, maske ve sosyal mesafe gibi kavramlar katıldı. Hijyen ve temizlik kurallarının önemli bir noktaya geldiği bu zor günlerde çamaşır suyu kullanımı üst düzeye çıktı. Virüs ve bakterilerle mücadelede en etkin silahlardan biri olan çamaşır suyunu evinizde hazırlayabilirsiniz.

Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!

Yeni normale ayak uydurmaya çalıştığımız bu yeni süreç içerisinde; vaka sayılarındaki öngörülebilir düzeydeki artış ikinci dalga söylemlerini gündeme taşıdı. İkinci dalga endişesi içerisinde çamaşır suyuna talep arttı. Marketlerden alınan yoğun kıvamlı çamaşır suyu keskin kokusuyla çoğu kişiyi rahatsız eder. Üstelik içerisinde barındırdığı kimyasallar, sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyunun çoğu kişi tarafından en sevilmeyen özelliği ise; koyu renkli kumaşları beyazlatmasıdır. Bu nedenle çamaşır suyu kullanırken oldukça dikkatli olmanız gerekir.

Doğal ve güvenli malzemelerle evinizde kolayca çamaşır suyu hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik evde doğal malzemelerle yapacağınız çamaşır suyu düşük maliyetiyle hem cebinize hem de sağlığınıza hizmet edecek.

EVDE ORGANİK ÇAMAŞIR SUYU NASIL YAPILIR?

Çamaşır suyuyla temizlenen yerlerde gönül rahatlığıyla hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Kapı kolları, armatürler, ışıklar vb. gün içerisinde sıklıkla temas ettiğiniz yüzeyleri çamaşır suyuyla temizleyebilirsiniz.

Evde kendi imkanlarınızla hazırlanan çamaşır suyunu kullandığınızda koku ya da kimyasal maddeler nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimaliniz ortadan kalkar.

DOĞAL ÇAMAŞIR SUYU MALZEMELERİ

  • 1 kahve fincanı oksijenli su (Hidrojen peroksit)
  • Yarım su bardağı sirke
  • Yarım su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Esansiyel yağ (İsteğe bağlı olarak)

YAPIMI

  • Malzemeleri karıştırmadan önce doğal çamaşır suyu hazırlamanın püf noktası; koyu renk saklama kabı ya da şişenin kullanılmasıdır. Koyu renkli bir şişenin kullanılmaması eklenecek olan malzemelerin etkisini kaybetmesine neden olur. Evinizde koyu renkli bir kap bulunmuyorsa kabı koyu bir boyayla boyayabilir ya da üzerine bir kılıf geçirebilirsiniz.
  • Cam ölçü kullanarak oksijenli su, sirke, su ve limon suyunu karıştırın. Çamaşır suyunun daha güzel kokması için uçucu yağ tercih edebilirsiniz. Taze bir koku için limon, lavanta veya biberiye esansiyel yağlarından 20 damla ilave edebilirsiniz.
  • Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra şişenin ağzını kapatın ve 20-30 dakika boyunca kendi halinde dinlenmeye bırakın.
  • Çamaşır suyuyla temizlemek istediğiniz yere karışımı sıkın ve temiz bir bez yardımıyla uygulamayı tamamlayın.
  • Hazırladığınız çamaşır suyunun ömrü 1 aylıktır. 1 ay içerisinde tüketmeye özen göstermelisiniz.

GÜZEL KOKULU ÇAMAŞIR SUYU MALZEMELERİ

  • 200 ml saf su
  • 2.5 yemek kaşığı doğal aloe vera jel
  • 2-3 damla limon yağı
  • 10 damla tarçın yağı
  • 10 damla kekik yağı
  • 10 damla okaliptüs yağı
  • 10 damla karanfil tomurcuğu yağı

YAPIMI

Karışım için rahat bir şekilde çalkalanacak bir şişe seçmeniz gerekir. Aloe vera jelini boşalttıktan sonra diğer malzemeleri ekleyin ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca çalkalayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...
Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Mini şortlu paylaşım! Beğeni yağdı

Mini şortlu paylaşım! Beğeni yağdı

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Bu doğal yöntemler saçlardaki beyazları yok ediyor! Patates, soğan ile...

Bu doğal yöntemler saçlardaki beyazları yok ediyor! Patates, soğan ile...

Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

Her mutfakta olan bu iki madde bir araya gelince temizlikte harikalar yaratıyor...

Her mutfakta olan bu iki madde bir araya gelince temizlikte harikalar yaratıyor...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu!

Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

Kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirisiniz! İşte o yöntemler...

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirisiniz! İşte o yöntemler...

Duş başlığı temizliğinde bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! Limon sürüp...

Duş başlığı temizliğinde bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! Limon sürüp...

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Bulaşık makinenizi bu şekilde temizlemezseniz ömrü kısa olabilir! Bir kaseye sirke...

Bulaşık makinenizi bu şekilde temizlemezseniz ömrü kısa olabilir! Bir kaseye sirke...

Her mutfakta olan bu iki madde bir araya gelince temizlikte harikalar yaratıyor...

Her mutfakta olan bu iki madde bir araya gelince temizlikte harikalar yaratıyor...

Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...

Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.