Evde kendi doğal çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz! İşte o tarif...

Çamaşır suyu bizim elimiz kolumuz olsa da, cildimize ve akciğerlerimize verdiği zarar tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalara göre çamaşır suyunun yoğun kullanımı KOAH hastalığına yakalanma riskini %32
oranında kadar arttırıyor! Bu yüzden hem kendim için hem de sizler için oturdum ve evde kimyasal kullanmadan, organik çamaşır suyu nasıl yapabilirim diye araştırmaya başladım. Uzun araştırmalar sonucunda ise en az marketlerden aldığımız çamaşır suyu kadar etkili bir temizleyici yapmayı başardım!
Şimdi de bu deneyimimi size aktarmaya geldi sıra. Hazırsanız, başlıyorum!
ORGANİK ÇAMAŞUR SUYU İÇİN KULLANACAĞIMIZ MALZEMELER
l Boş ve temiz bir sprey şişesi,
l Bir fincan oksijenli su (Eczanelerden temin edebilirsiniz),
l Bir su bardağı ılık su,
l Yarım su bardağı sirke,
l Bir çorba kaşığı limon suyu,
l Limon, lavanta gibi esansiyel bir yağ
Peki, bu malzemeler ne işe yarayacak diye soracak olursanız;
l Oksijenli su, doğal dezenfektan olarak bilinir. ağartıcı ve antiseptik özelliği vardır.
l Sirke, doğal temizlik ürünlerinden biridir.
l Limon suyu, beyazlatıcı özelliği bulunur.
l Esansiyel yağ, yapacağımız çamaşır suyunun daha güzel kokmasını sağlayacaktır. İsteğinize göre, seçeceğiniz esansiyel yağdan 10 damla ekleyebilirsiniz. (Mecburi değil)
EVDE ORGANİK ÇAMAŞIR SUYU NASIL YAPILIR?
Yukarıda saydığım malzemeleri, size en yakın eczaneden ya da aktardan temin edebilirsiniz.
Belirttiğim ölçülerdeki tüm malzemeleri, ufak bir huni kullanarak sprey şişenin içine ekleyin ve uzun bir çubuk yardımıyla elde ettiğin sıvının homojen bir hale gelmesi için 45 saniye kadar karıştırın. Kullanacağınız esansiyel yağı ise kendi isteğinize göre 10 ya da 20 damla olarak arttırabilirsiniz. Kullanıma hazır!
İşlem bu kadar pratik ama birkaç bilgi vermem gerekiyor. Öncelikle, bu yaptığımız temizleyicinin kullanım ömrü marketlerden aldığımız çamaşır suları gibi aylarca, yıllarca değil! Sadece 1 ay. 1 ayın ardından, içindeki ürünlerin temizleme ve dezenfektan özelliklerini yavaş yavaş yitirecek ve işlevsiz hale gelecektir. Ayrıca verdiğim ölçüleri arttırarak ya da azaltarak kullanacağınız kadar çamaşır suyu yapmanız mümkün.
Son olarak, sprey şişesini muhakkak güneş ya da ışık görmeyen bir yerde saklamanızı öneririm. Hatta kullanacağınız sprey şişeyi koyu bir kumaşla kaplayabilir ya da üzerini siyah renge boyayabilirsiniz. Bu şekilde ışık almayacak ve bozulma riski azalacaktır.
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