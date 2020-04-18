Evde kendi doğal çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz! İşte o tarif...

Çamaşır suyu bizim elimiz kolumuz olsa da, cildimize ve akciğerlerimize verdiği zarar tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalara göre çamaşır suyunun yoğun kullanımı KOAH hastalığına yakalanma riskini %32

oranında kadar arttırıyor! Bu yüzden hem kendim için hem de sizler için oturdum ve evde kimyasal kullanmadan, organik çamaşır suyu nasıl yapabilirim diye araştırmaya başladım. Uzun araştırmalar sonucunda ise en az marketlerden aldığımız çamaşır suyu kadar etkili bir temizleyici yapmayı başardım!

Şimdi de bu deneyimimi size aktarmaya geldi sıra. Hazırsanız, başlıyorum!

ORGANİK ÇAMAŞUR SUYU İÇİN KULLANACAĞIMIZ MALZEMELER



l Boş ve temiz bir sprey şişesi,

l Bir fincan oksijenli su (Eczanelerden temin edebilirsiniz),

l Bir su bardağı ılık su,

l Yarım su bardağı sirke,

l Bir çorba kaşığı limon suyu,

l Limon, lavanta gibi esansiyel bir yağ

Peki, bu malzemeler ne işe yarayacak diye soracak olursanız;

l Oksijenli su, doğal dezenfektan olarak bilinir. ağartıcı ve antiseptik özelliği vardır.

l Sirke, doğal temizlik ürünlerinden biridir.

l Limon suyu, beyazlatıcı özelliği bulunur.

l Esansiyel yağ, yapacağımız çamaşır suyunun daha güzel kokmasını sağlayacaktır. İsteğinize göre, seçeceğiniz esansiyel yağdan 10 damla ekleyebilirsiniz. (Mecburi değil)