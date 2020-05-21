Evde kendi maskenizi yapmanın 8 kolay yolu!

Koronavirüs süreciyle birlikte evlerimizde her zamankinden daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu süreçte hem tasarruf yapmanın yollarını hem de doğal olanın peşinden gitmeye başladık.

Bununla birlikte birçok kadın da artık güzellik ürünlerine büyük paralar harcamak istemiyor. Size, mağazadan satın alınan yüz ürünleriyle rekabet edebilecek birkaç tarif önerisiyle geldik.

Cildinizi yatıştırmak için zerdeçal, şişkinlikten kurtulmak için salatalık, sivilceler için kahve kullanabilirsiniz. İşte 8 pratik yol!