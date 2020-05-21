Evde kendi maskenizi yapmanın 8 kolay yolu!

Koronavirüs süreciyle birlikte evlerimizde her zamankinden daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu süreçte hem tasarruf yapmanın yollarını hem de doğal olanın peşinden gitmeye başladık.
Bununla birlikte birçok kadın da artık güzellik ürünlerine büyük paralar harcamak istemiyor. Size, mağazadan satın alınan yüz ürünleriyle rekabet edebilecek birkaç tarif önerisiyle geldik.
Cildinizi yatıştırmak için zerdeçal, şişkinlikten kurtulmak için salatalık, sivilceler için kahve kullanabilirsiniz. İşte 8 pratik yol!
Evde kendi maskenizi yapmanın 8 ucuz ve kolay yolu
PÜRÜZSÜZLÜK İÇİN NANE VE PORTAKAL KABUĞU
Birkaç yaprak taze nane, portakal kabukları ve 1 çay kaşığı balı bir karıştırıcıda karıştırın ve cilde nazikçe uygulayın. Maske gözenekleri temizlemek ve cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirmek için mükemmeldir. Nane antibakteriyeldir, sivilceleri yatıştırır ve aynı zamanda kızarıklığı azaltır. Portakal kabuğu, gözeneklerden kir çekebilen ve cilde sağlıklı bir parlaklık veren çok fazla C vitamini içerir.
YATIŞTIRICI ZERDEÇAL - ZENCEFİL MASKESİ
1/2 çay kaşığı zencefil tozu, 1/2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı organik çiğ bal, bir limon suyu ve
1 çorba kaşığı vegan süt. Kalın bir sıvı elde etmek için tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın ve daha sonra nemlendirici uygulayın.
NEMLENDİRMEK İÇİN YULAF EZMESİ VE KİL
2 çay kaşığı kil, 1 yemek kaşığı maden suyu, 1 çay kaşığı badem veya avokado yağı ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi. Kili yağ ile karıştırın ve yulafın içine koyun. Kalın bir sıvı oluşturmak için biraz maden suyu ekleyin. Temiz cilde uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonra durulayın ve en sevdiğiniz krem ile cildinizi nemlendirin.
ŞİŞKİNLİKLE MÜCADELEDE SALATALIK
1/3 salatalık, 2 adet aloe vera sapı ve 1 çay kaşığı zeytinyağı. Salatalığı rendeleyin kıyılmış aloe vera ekleyin ve zeytinyağı ekleyin. Yüzünüzdeki bir fırça ile eşit olarak yayın. 15 dakika bekletin ve sonra ılık su ile çıkarın. Gerisini küçük bir kaba koyun ve buzdolabında saklayın.
GÖZENEK SIKILAŞTIRICI MISIR NİŞASTASI MASKESİ
1 çay poşeti, 1 yumurta akı, 1 çay kaşığı limon suyu ve 3 çay kaşığı mısır nişastası. Biraz su kaynatın ve çay poşeti ekleyin. Yumurta akını mısır nişastası ve limon suyu ile karışana kadar karıştırın, sonra çay poşeti çayını ekleyin. Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla çıkarın ve daha sonra nemlendirici uygulayın.
SİVİLCE İLE SAVAŞMAK İÇİN KAHVE MASKESİ
1/2 su bardağı çekilmiş kahve çekirdekleri, 1 çay kaşığı bal ve 3 çay kaşığı süt. Küçük bir kaseye kahve ekleyin, ardından süt ve bal içine dökün. Karışım kremsi olana kadar karıştırın. Cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın ve 15 dakika kurumasını bekleyin. Ilık suyla yıkayın ve nemlendirici uygulayın.
SAKİN BİR CİLT İÇİN MUZ MASKESİ
1/2 püre muz, 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt. Tüm malzemeleri iyice karışana kadar karıştırın, cilde uygulayın ve 15 dakika bekletin. Yüzü ılık suyla iyice durulayın.
DAHA PARLAK CİLTLER İÇİN PAPAYA MASKESİ
3 yemek kaşığı papaya püresi ve bir limon suyu. Kalın bir sıvı elde etmek için tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 7-10 dakika bekletin, ılık suyla durulayın ve daha sonra nemlendirici uygulayın. Papaya'daki doğal asitler cildi nazikçe soyar ve gözenekleri temizlemeye yardımcı olur.
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