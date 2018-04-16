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Evde kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 16.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Yüz bakımı ve güzelliği kadınlar için çok önemlidir. Yüz bakımında ise kirpiklerin ayrı bir yeri vardır. Gözlerin ifadesini kuvvetlendiren kirpiklerinizi uzatmak ve güçlendirmek ister misiniz.

Evde kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

Kirpikler, bakışlara derinlik katmasının dışında, gözleri toz, böcek, rüzgar gibi dış etkilerden korur. Göz sağlığı için öneminin yanı sıra kadının yüz ve göz güzelliğini tamamlayan bir unsurdur.

Çoğu kadının hayalini kurduğu uzun ve gür kirpikler, kötü makyaj ürünleri, genetik faktörler, ilaçlar, hastalıklar ve beslenme alışkanlıkları yüzünden istenilen şekilde olmaz. Bunun için birçok kimyasal ilaçlar, yöntemler denenir ama çoğu zaman başarılı sonuçlar elde edilmez.

Öncelikle, şunu belirtmekte fayda var, saçlarımız için gerekli B, A ve E vitaminleri kirpikler için de faydalıdır. Bu nedenle vitaminleri beslenmemizden eksik etmememiz gerekir.

Bu vitaminler saçlarınızın daha canlı görünmesini ve kirpiklerinizin daha hızlı uzamasını sağlayacaktır. Havuç, muz gibi B ve E vitamini yönünden zengin taze meyve ve sebzeler hem kirpikleriniz hem de cildiniz için oldukça faydalıdır.

Badem yağı tavsiyesi

Bitki ve beslenme uzmanlarının, kirpikler için en çok tavsiye ettiği bitkisel ürünlerin başında badem yağı geliyor. Makyajdan ya da duştan sonra kirpiklerinize badem yağı sürebilir ve onları nemlendirerek kırılmalarını, koparak dökülmelerini azaltabilirsiniz.

Kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

Günde 2 defa kirpiklerinizi kirpik tarağı ya da fırçası ile tarayın. Eğer kirpik fırçası yoksa temiz bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. Fırçaya birkaç damla E Vitamini yağı ekleyin ya da bu yağı direkt kirpiklerinize sürün. E Vitamini yağı kirpiklerinizin dökülmesine engel olacaktır.

Kirpiklerinizi zeytinyağı sürün. Zeytinyağı saçları güçlendirmek ve saç uzamasını harekete geçirmek için kullanılmaktadır. Pamuğun üzerine bir kaç damla zeytinyağı damlatın ve hafifçe kirpiklerinize sürün. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın. Bu yöntemi 4 hafta boyunca ya da istediğiniz sonuca ulaşıncaya kadar uygulayın.

Vazelin de saç ve kirpik uzamasını harekete geçirir. Yatmadan önce kirpiklerinize sürün ve sabah uyandığınızda ılık suyla durulayın. Eğer elinizde E Vitamini yoksa vazelini kirpik fırçanıza sürüp gece yatmadan önce kirpiklerinizi bununla fırçalayabilirsiniz.

Günlük beslenmenizde, B, D ve E vitaminlerini eksik etmeyin. Bu vitaminler maskara ve kirpik kıvırıcılarının vereceği zararlara karşı kirpiklerinizin güçlü olmasını sağlar.

Protein ve vitaminler bakımından zengin besinler tüketmeye çalışın. Balık, yumurta, soya proteini ve yoğurt gibi besinler kirpiklerinizin uzamasına yardımcı olur.

Göz makyajınızı silmeyi ihmal etmeyin. Silme işlemini yaparken, kirpik ve göz çevrenize zarar vermemeye çalışın.

Kirpik kıvırma aletlerini kullanmamaya çalışın. Bunların kullanımı tüm uğraşlarınıza mani olabilir çünkü kirpikleri zayıflatırlar ve kırılmalarına yol açabilirler.

Bir parça pamuğu yeşil çayın içine batırın ve kirpiklerinize yayın. Yeşil çay kirpiklerin uzamasını harekete geçirecektir.

Göz kapaklarınıza nazikçe yapacağınız masaj kan dolaşımını hızlandırabilir ve bu da kirpiklerin uzamasını harekete geçirebilir.

Gözlerinizi çok fazla ovalamaktan kaçının. Gözlerinizi çok fazla ovalamak kirpiklerinizin gevşemesine ve daha hızlı bir şekilde dökülmesine yol açabilir.

Makyajınızı temizlerken kirpiklerinizi çekmemeye özen gösterin. Bunun için de daha önce de belirttiğimiz gibi makyajınızı nazik bir şekilde ve hafif hareketlerle temizlemeniz gerekmektedir.

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