Evde kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

Kirpikler, bakışlara derinlik katmasının dışında, gözleri toz, böcek, rüzgar gibi dış etkilerden korur. Göz sağlığı için öneminin yanı sıra kadının yüz ve göz güzelliğini tamamlayan bir unsurdur.

Çoğu kadının hayalini kurduğu uzun ve gür kirpikler, kötü makyaj ürünleri, genetik faktörler, ilaçlar, hastalıklar ve beslenme alışkanlıkları yüzünden istenilen şekilde olmaz. Bunun için birçok kimyasal ilaçlar, yöntemler denenir ama çoğu zaman başarılı sonuçlar elde edilmez.

Öncelikle, şunu belirtmekte fayda var, saçlarımız için gerekli B, A ve E vitaminleri kirpikler için de faydalıdır. Bu nedenle vitaminleri beslenmemizden eksik etmememiz gerekir.

Bu vitaminler saçlarınızın daha canlı görünmesini ve kirpiklerinizin daha hızlı uzamasını sağlayacaktır. Havuç, muz gibi B ve E vitamini yönünden zengin taze meyve ve sebzeler hem kirpikleriniz hem de cildiniz için oldukça faydalıdır.

Badem yağı tavsiyesi

Bitki ve beslenme uzmanlarının, kirpikler için en çok tavsiye ettiği bitkisel ürünlerin başında badem yağı geliyor. Makyajdan ya da duştan sonra kirpiklerinize badem yağı sürebilir ve onları nemlendirerek kırılmalarını, koparak dökülmelerini azaltabilirsiniz.